Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der viel beschworene Aufbruch Heilbronns endet, was die Anbindung an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn betrifft, immer noch und - wie gerade wieder einmal bestätigt - auch auf Jahre hinaus in einem Sackbahnhof. Bisher hat nichts geholfen, das zu ändern, auch nicht die Einschaltung politischer Prominenz. Thomas Strobl (CDU), dazu noch als Abgeordneter in Berlin, trat in Aktionseinheit mit Josip Juratovic (SPD) auf, um den sperrigen Staatskonzern dahingehend zu bewegen, den für 2028 in Aussicht gestellten ICE-Anschluss flexibler zu gestalten.

Oberbürgermeister Harry Mergel hatte zuletzt in einem Schreiben Ende Juli an Bahnvorstand Ronald Pofalla - es war nicht das erste das nach Berlin hinausging - nochmals die Dringlichkeit einer ICE-Anbindung betont und angeregt, den ICE auf der Strecke Stuttgart - Berlin wenigstens dann für ein paar Minuten in Heilbronn halten zu lassen, wenn dies wegen der 2020 stattfindenden Bauarbeiten möglich wäre. Nun aber wird der ICE, das machte die jüngste Absage deutlich, auch dann durch die 126.000- Einwohner-Stadt hindurchrauschen, als wäre sie ein Kuhdorf. Da wurde dann auch Mergel deutlich: "Wir sind sehr enttäuscht, dass die Bahn unserem Wunsch nicht entspricht und wenigstens einen kleinen Ausgleich für die fehlende umsteigefreie Anbindung Heilbronns an den Fernverkehr schafft." Mit kaum nachvollziehbaren Argumenten verprelle die Bahn einen der dynamischsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands mit fast einer halben Million Menschen.

Die Bahnanreise im Fernverkehr nach Heilbronn wird also nach wie vor nur mit Umstieg möglich sein - bei der Pünktlichkeit der Bahn auch im Bezug auf regionale Anschlüsse ein Vabanquespiel. Unterzeichnet hat das Absageschreiben nicht etwa Pofalla als Adressat, sondern Thorsten Krenz, der Konzernbevollmächtigte der Bahn für Baden-Württemberg, was darauf schließen lässt, dass man es mit den Hierarchien in der Bahn sehr genau nimmt. Darin heißt es: "Aufgrund der relativen Kapazität des zur Verfügung stehenden Fahrzeuges und zur Erreichung einer attraktiven Fahrzeit können wir leider keine Zwischenhalte realisieren." Mergel hatte argumentiert, die Stadt Heilbronn gehe davon aus, dass ein Halt in Heilbronn die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Berlin nur unwesentlich verlängern würde. Zudem könnten Anschlusszüge im Fernverkehr in Würzburg sicher erreicht werden.

Der Heilbronner Bundestagsabgeordnete Michael Link (FDP) war in gleicher Sache in Berlin vorstellig und ebenso abschlägig beschieden worden. Seinem Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Nico Weinmann wird es mit seiner "kleinen Anfrage" in Stuttgart kaum besser gehen. Da die Absagen der Bahn auch Absagen an eine umweltfreundliche Fortbewegung sind, müsste jetzt, um die Sache von der Abgeordnetenebene auf die der Ministerien zu heben, etwa Verkehrsminister Winfried Hermann tätig werden. Signale aus Reihen der Grünen gibt es dazu.

Warum Heilbronn so schlechte Karten bei der Bahn hat, ist rational kaum nachvollziehbar. Die Stadt hat einiges an finanziellen Vorleistungen erbracht, um den Hauptbahnhof nicht nur optisch schöner und barrierefrei zu machen, es wurden auch die Bahnsteige an die Erfordernisse eines ICE-Haltes angepasst und der Busbahnhof davor neu gestaltet.

Im Jahr 1946 war der Künstler Joseph Beuys als Kriegsgefangener auf dem Heilbronner Hauptbahnhof. Ihm gelang von hier aus die Flucht, weil er einen Schalter umlegte und den Bahnhof von der Stromzufuhr abschnitt. Seither sprach er immer wieder davon, dass "die Mysterien am Hauptbahnhof stattfinden". Aus heutiger Sicht war das geradezu prophetisch.