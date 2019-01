Im vergangenen Jahr waren 3599 Hunde in Heilbronn gemeldet. Symbolfoto: dpa

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wofür zahlt man eigentlich Hundesteuer? Und warum heißt sie "Hundesteuer" und nicht etwa "Hunde-Gebühr". Es ist ein fiskalischer Trick. Einnahmen aus Gebühren müssen zweckbestimmt eingesetzt werden, für Steuern gilt das nicht. Deshalb geht die Rechnung nicht auf, dass Hundehalter mit ihrer Steuer, die sie bezahlen, für etwas aufkommen, wovon sie oder ihre Hunde auch etwas haben.

In Heilbronn gibt es nach wie vor keine Hundewiese, auf der man seinen Hund ohne den üblichen Leinenzwang mit seinen Artgenossen kommunizieren und frei laufen lassen kann. Auch sogenannte "Dog-Stations", an denen Hundehalter kostenlos Beutel für die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner bekommen, sind im Stadtgebiet nur rar gesät. Dies auch zum Ärger und Verdruss der Heilbronner Wengerter, die bei ihren Arbeiten im Weinberg oft im Slalom von Häufchen zu Häufchen gehen. Die Weinberge sind ein beliebtes Auslaufgebiet für die Vierbeiner und eher seltener entsorgen hier die Hundehalter den Kot ihres Haustieres vorschriftsmäßig - vermutlich deshalb, weil die Neigung, einen gefüllten Beutel über zwei bis drei Kilometer zu tragen, kaum vorhanden ist.

Aus den Einnahmen von über 413.000 Euro aus Hundesteuer im Jahr 2018, über 10.000 Euro mehr als im Vorjahr und noch mal um 15.500 Euro höher als 2016, ließen sich sowohl Entsorgungsstationen wie auch deren Entleerung leicht finanzieren, würden die Einnahmen zumindest teilweise zweckgebunden verwendet werden.

Im vergangenen Jahr waren 3599 Hunde in Heilbronn gemeldet (2017: 3600 Hunde). Damit war die Zahl leicht rückläufig. Die höheren Steuereinnahmen erklären sich aus der "markant gestiegenen Zahl von Hunden", für die höhere Steuersätze gelten, vor allem waren dies Zweithunde. Für Ersthunde werden 110 Euro fällig, für Zweithunde 240 Euro. Sogenannte gefährliche Hunde werden in Heilbronn mit 300 Euro besteuert, auf drei traf dies zu, steuerfrei waren 74 Hunde, zu ihnen zählen beispielsweise Blindenführhunde.

Auf ein Jahrzehnt betrachtet, stieg die Zahl der Hunde in Heilbronn von 3029 im Jahr 2008 bis 2019 um 570 an, also die jetzt gemeldeten 3599 Hunde.