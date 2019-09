Mit sogenannten Lärm-Displays sollen Motorradfahrer auf das Thema "Lärmbelästigung" aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. In 23 Kommunen wurden solche Display aufgestellt. Darunter auch in Löwenstein, Untergruppenbach und Wüstenrot. Foto: privat

Sinsheim. (RNZ) Den Motorradlärm eindämmen - mit Blick auf dieses Ziel hatte das Ministerium für Verkehr im Mai dieses Jahres ein Förderprogramm in Höhe von 130.000 Euro für die Anschaffung von Motorradlärm-Displays eingerichtet. Die Resonanz aus den Kommunen war so groß, dass der Fördertopf zwischenzeitlich deutlich aufgestockt werden musste, um alle Anträge zu bewilligen.

Das Ministerium fördert nun insgesamt 28 Displays in 23 Kommunen. Darunter Löwenstein, Untergruppenbach und Wüstenrot. Das Ministerium unterstützt den Kauf der circa 15.000 Euro teuren Geräte mit je 4000 Euro.

Für den Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung, Landtagsabgeordneter Thomas Marwein, ist die starke Nachfrage ein Zeichen dafür, dass sich die Kommunen Unterstützung im Kampf gegen Motorradlärm wünschen: "Ich freue mich über die große Nachfrage und bin dankbar, dass alle Anträge bewilligt werden konnten. Damit werden Motorradlärmdisplays in ganz Baden-Württemberg sichtbar", sagte Marwein. "Vielen Motorradfahrern ist häufig nicht bewusst, wie viel Lärm von ihren Maschinen ausgeht und wie stark dieser die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen kann." Gerade die Langzeitfolgen von Lärm wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien besorgniserregend. Mit den Displays habe man eine präventive Maßnahme geschaffen, die nachweislich helfe, den Lärm zu reduzieren und die Fahrer zu sensibilisieren.

Marwein hatte das Förderprojekt als Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung initiiert und im Mai 2019 bei einer Veranstaltung zu Motorradlärm in Bernau im Schwarzwald vorgestellt. Der Förderung waren 2015 und 2016 Pilotversuche mit Motorradlärm-Displays vorausgegangen, die auf Strecken im Hochschwarzwald, der Schwäbischen Alb und den Löwensteiner Bergen Motorradfahrer sensibilisieren wollten. Der Test war erfolgreich - eine Absenkung der Lärmwerte von Motorrädern im Mittel um 1,1 bis 2,2 Dezibel konnte nachgewiesen werden. Das Gerät, das sowohl die Geschwindigkeit als auch den Lärmpegel misst, wurde in der Folge zur Serienreife entwickelt.

Die Displayanzeigen sprechen Motorradfahrer konkret an und fordern sie zu einer rücksichtsvollen Fahrweise auf. Rechtlich-regulatorische Maßnahmen, um Motorradlärm wirkungsvoll einzudämmen, sind nach derzeitiger Rechtslage nur in engen Grenzen und unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich. Mit Motorradlärm-Displays können Motorradfahrende durch die unmittelbare und individuelle Ansprache zu einer moderaten Fahrweise und somit zu einer Reduzierung der Lärmbelastung angehalten werden.

Motorradfahren liegt im Trend: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden 2018 in Baden-Württemberg insgesamt 24.858 Krafträder neu zugelassen und damit gut zehn Prozent mehr als 2017. Eine ähnliche Tendenz gibt es bereits für das erste Halbjahr 2019. Die Zahl der in Baden-Württemberg zugelassenen Motorräder stieg in den letzten 50 Jahren kontinuierlich an - und liegt 2019 bei 687.913. Das Kraftfahrtbundesamt zählte Anfang 2019 bundesweit 4,44 Millionen.