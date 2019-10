Was nicht gesagt und nicht gefragt wurde

Drei wichtige Themen, die die Stadt eigentlich bewegen sollten, wurden bei der Bürgerversammlung mit keiner Silbe erwähnt. Weder wurden die Themen von der auf der Bühne sitzenden Bürgermeister-Riege angesprochen, noch von einem der Fragesteller.

Das ist erstaunlich, denn eigentlich ist es den Heilbronnern nicht egal, wie es mit dem > "Wollhauszentrum" weitergeht und auch mit der Entwicklung der Innenstadt. Die so wichtige Planung für eine neue Überbauung des Areals des früheren Kaufhauses > Barthel hatte einen vielversprechenden Anlauf, aber seit Monaten rührt sich nichts mehr. Und auch dieses: Wie geht es weiter mit der > Digitalisierung in Heilbronn? Wurde aus dem Tigersprung dafür vor einigen Jahren inzwischen eine Landung als Bettvorleger oder tut sich tatsächlich etwas, zum Beispiel in Verbindung mit den Umbauten im Rathaus?

Die Gelegenheit wäre da gewesen, über den Stand der Dinge zu informieren, vor allem deshalb, weil jetzt bundesweit publik wurde, dass Heilbronn im Ranking aller 81 deutschen Großstädte in Bezug auf Digitalisierung einen beschämenden 69. Platz einnimmt. Davor liegen Städte, die eigentlich als "arm" gelten. Der Digitalverband "Bitcom" zeichnet demnächst Hamburg, Karlsruhe und Stuttgart für die Plätze eins bis drei mit dem "Smart City Award" aus. Kriterien für die Bewertung waren IT-Infrastruktur, Daten zu Energie, Umwelt, Mobilität (beispielsweise intelligente Ampeln, die es in Heilbronn bald geben wird), und gesellschaftliches Engagement. Dazu passt die Meldung des SPD-Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic, dass vom Bund fast 20 Millionen Euro für Schulen im Stadt- und Landkreis Heilbronn im Rahmen des Digital-Pakts kommen. (bfk)