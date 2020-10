Auch auf einem Heilbronner Hauptfriedhof findet sich ein Grab mit einer Inschrift, die die Bundeswehr in ihrem dienstlichen Einflussbereich verboten hat, weil sie an eine Nazi-Parole erinnert. Foto: Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Treue um Treue" – das ist eine Formulierung, die sofort Reaktionen auslöst. Vor allem, wenn sie auf Gedenktafeln und Denkmälern steht – oder auf Gräbern. Im Jahr 2014 hat die Bundeswehr verboten, sie in ihrem dienstlichen Einflussbereich zu verwenden; sie war zuvor unter anderem noch beim Tod von Fallschirmjägern im Afghanistankriegseinsatz (Ostern 2010) verwendet worden – und wird es bis heute in manchen Reservistenverbänden.

"Meine Ehre heißt Treue" war der Wahlspruch der SS, "Treue für Treue" soll hingegen schon seit Napoleons Zeiten gebräuchlich gewesen sein, es war der Wahlspruch Paul von Hindenburgs (1847 bis 1934), der der Fallschirmjäger der Luftwaffe bei der Wehrmacht von 1936 bis 1945 und später der einer Einheit der Bundeswehr. Das Verbot von 2014 löste damals schon lebhafte Diskussionen aus, sie halten bis heute an.

Die nächste Veranstaltung von "Wehret den Anfängen" im Rahmen der "Kaffeehausgespräche im Hagen" am 20. Oktober ist kurzfristig abgesagt worden, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Sie wollte sich auch mit dem "Hiag-Grabmal" (der Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS) in Neudenau-Herbolzheim beschäftigen. Die dazu gestellte Frage lautet: Wie geht es weiter mit der SS-Pilgerstätte der Neuen Rechten? Weshalb wird von der Gemeinde der Gedenkstein der Hiag nicht entfernt?" Ja, warum nicht? Aber so "weit" muss man gar nicht gehen. Auch in Heilbronn trägt ein Grabmal auf einem Friedhof, nicht zu übersehen, diesen Spruch. Es ist die Grabstätte eines vor knapp zwei Jahrzehnten verstorbenen Stadtrates der CDU. Man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man ihn dem rechten Flügel seiner Partei zurechnet und daran erinnert, dass er ein bekennender Reservist der Bundeswehr und wohl auch ein "Waffennarr" war. Sein früher Tod unter tragischen Umständen löste damals in Heilbronn Betroffenheit aus.

Es ist eine heikle und diffizile Geschichte, noch gilt der alte lateinische Spruch "De mortuis nil nisi bene" ("Von den Toten nichts als Gutes"). Aber würde er beispielsweise im Journalismus angewandt, könnte der gesamte Berufsstand gleich die Stecker aller PCs ziehen. Denn es war eben nicht alles gut. Heikel sind solche Geschichten aber auch im Hinblick auf die hinterbliebenen Familien. Das Grab in Heilbronn ist liebevoll gepflegt. Ein Friedhof sollte der Ort der "Ewigen Ruhe" sein.

Geschichte dagegen ist ein Ort der ewigen Unruhe. Die Debatte um fragwürdige oder gar verbotene Denkmäler und Denksprüche ist eine weltweite und hat die unterschiedlichsten Ansätze. Nach dem Krieg gab der Alliierte Kontrollrat die Anweisung "zur Liquidierung deutscher militärischer und Nazi-Denkmäler und Museen". Dass dies nicht gelungen ist, dafür finden sich bis heute immer wieder neue Zeugnisse.

Eine Diskussion dazu auch hierzulande, so wie sie jetzt von "Wehret den Anfängen" angestoßen wird, ist notwendig, aber auch nicht die erste. Eine solche gab es beispielsweise auch um die "Trümmerfrauen" von Sabine Grzimek vor dem Hafenmarktturm in der Heilbronner Fußgängerzone. Angefragt zu dem Grab auf dem Heilbronner Hauptfriedhof waren auch Mandatsträger der CDU, sie haben sich bis Redaktionsschluss noch nicht dazu geäußert.

Auf dem Heilbronner Hauptfriedhof befindet sich an abgelegener Stelle auch das Grab des berüchtigten Kreisleiters Richard Drauz, der in Heilbronn während der Nazidiktatur mit Schrecken und Brutalität herrschte und selbst zum Mörder wurde. Er wurde am 4. Dezember 1946, am ersten Jahrestag der Zerstörung Heilbronns, von der amerikanischen Besatzungsmacht als Kriegsverbrecher hingerichtet. Der Standort des Grabes wird nicht kommuniziert – es war für Neo-Nazis auch schon "Pilgerstätte".