Heilbronn/Neckarsulm. (pol/van) Das menschliche Skelett, das am Sonntag, 19. Mai, zwischen der Heilbronner Kläranlage und dem Neckarsulmer Bootshaus gefunden wurde, wurde nun obduziert. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Dabei handelt es sich um einen 51-jährigen Deutsch-Rumänen aus Heilbronn, der im Juli 2016 als vermisst gemeldet worden war. Eine DNA-Analyse brachte Gewissheit.

Ein Angler hatte an dem Sonntag am Ufer einen skelettierten Unterschenkel gefunden. Am Folgetag fanden Polizeibeamte in der Nähe den Rest des Skeletts. Bei einer Obduktion wurden offenbar keinerlei Verletzungen festgestellt, die mit dem Tod in Verbindung gebracht werden könnten.

Der alkoholkranke Mann war im Juli 2016 vor seinem Verschwinden in einer Heilbronner Klinik, wollte nach Angaben der Beamten dort aber nicht bleiben. Die Todesumstände seien noch unklar.