Heilbronn. (rnz) Die Zahlen sind ernüchternd - gerade, weil es um den Rausch geht: Jahrelang war das Komatrinken von Jugendlichen ein viel beachtetes Thema in der Öffentlichkeit, doch auch zahlreiche Senioren haben ein akutes Alkoholproblem, wie neue Zahlen der AOK-Bezirksdirektion Heilbronn-Franken verdeutlichen.

So stieg die Zahl alkoholbedingter psychischer Störungen bei AOK-versicherten Senioren über 60 im Landkreis Heilbronn von 2013 bis 2017 im Jahresschnitt um 1,1 Prozent. Hier waren es im vergangenen Jahr 601 Fälle. Im Stadtkreis Heilbronn gingen die Zahlen hingegen im Schnitt um 0,2 Prozent auf 250 im Jahr 2017 zurück. Landesweit waren 22.371 AOK-Versicherte wegen alkoholbedingter Störungen in Behandlung. Die Statistiken über akute Alkoholvergiftungen veränderten sich von 2013 bis 2017 bei den AOK-Versicherten wie folgt: Im Stadtkreis Heilbronn stiegen sie im Jahresschnitt um 5,7 Prozent und im Landkreis Heilbronn um 19,2 Prozent.

"Besonders problematisch ist, dass viele Betroffene ihre Alkoholprobleme leugnen und die Dunkelziffer somit erheblich höher sein dürfte", gibt AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein zu bedenken. Laut Robert-Koch-Institut haben sogar ein Drittel aller Männer und jede fünfte Frau im Alter zwischen 65 und 79 Jahren in Deutschland ein Alkoholproblem - deutlich mehr als früher.

Die Fachleute sehen eine ganze Reihe von Ursachen, etwa Einsamkeit nach Verlust des geliebten Partners oder vermindertes Selbstwertgefühl nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Auf ein Gläschen Wein am Abend folgt da schnell der regelmäßige Griff zur Flasche. Exzessiver Alkoholkonsum bedingt zusätzliche gesundheitliche und soziale Probleme. So treten verstärkt Krebs und Magen-Darmkrankheiten auf oder es können neurologische und psychische Erkrankungen folgen.

"Als riskant gilt ein Alkoholkonsum von im Durchschnitt mehr als 0,25 Liter Bier und 0,125 Liter Wein bei Frauen und der doppelten Menge bei Männern. Grundsätzlich sollte man an zwei Tagen pro Woche ganz auf Alkoholgenuss verzichten", rät Knapstein.

In den Vorstufen der Abhängigkeit - Experten sprechen von Missbrauch oder schädlichem Konsum - reicht manchmal schon eine Beratung, vielleicht in Kombination mit einer Selbsthilfegruppe, um von dem Suchtmittel loszukommen. Die AOK Heilbronn-Franken rät in jedem Fall dringend dazu, sich beim Verdacht auf alkoholbedingte Störungen an eine Beratungsstelle zu wenden. Infos gibt es in jedem Kundencenter der AOK Heilbronn-Franken. Hier erhalten Interessierte auch ein Verzeichnis der regionalen Selbsthilfegruppen und Suchtberatungsstellen.