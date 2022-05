Zum Start in die Saison wurden am Heilbronner Wein-Panorama-Weg am Wartberg eine ganze Reihe neuer Infotafeln und Wegweiser aufgestellt. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Morgens lag noch Schnee, auch in den Heilbronner Weinbergen, nachmittags flatterten die Heilbronn-Fahnen im Wind und in der Sonne. Es war ein Auftakt nach Maß vor einigen Tagen für den Betrieb im "Martin-Heinrich-Wengert-Häusle" am Wartberg. In einmaliger Aussichtslage am Wartberg gelegen, ist dieser Weinerlebnisort jetzt wieder an allen Samstagen ab 14 Uhr, den Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet.

"Bespielt" wird er im Rotationsbetrieb von den Heilbronner Wengerten aus dem Kreis der Heilbronner Wein-Villa-Gesellschaftern, damit auch von der Weingärtnergenossenschaft (WG). Die Besucher und Gäste erwartet stets eine Auswahl der Weine des jeweiligen Weingutes, dazu Alkoholfreies und immer auch ein kräftiges "Wengert-Vesper". WG-Chef Justin-Kircher, auch er war unter den ersten Gästen, war sich noch nicht sicher, wie sich die niedrigen Temperaturen vor einigen Tagen auf die Reben auswirkten; dass es nur halb so viel Kirschen geben wird wie üblich, davon geht er hingegen bereits sicher aus.

Das Wengerthäusle steht nicht nur an einem historischen Ort für den Heilbronner Weinbau, es ist auch Teil des Wein-Panoramawegs und von "Bibel und Wein". Eine ganze Reihe neuer Infotafeln und Wegweiser wurden dafür aufgestellt. Außer Wandern und Genießen gibt es ab diesem Jahr noch einen weiteren Grund für einen Besuch: Martin Heinrich hat ein Programm "Wein und Kultur" initiiert, der Verkehrsverein Heilbronn hat es ausgearbeitet. In den Sommermonaten werden in regelmäßigen Abständen Künstler auf der Terrasse des Kleinods auftreten. Beeindruckende Sonnenuntergänge bei Musik, Literatur und Wein versprechen dann besonders stimmungsvolle Abendstunden.

Eine gute Nachricht war auch diese: Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) rechnet fest damit, dass in diesem Herbst, nach zweijähriger Corona-Unterbrechung, hier oben, am großen Holzfass, wieder der Weinleseauftakt gefeiert werden kann – eine kleines "Volksfest" für den Wein mit großer Tradition.

Noch keine Tradition hat der Weinpavillon auf der Neckarbühne. Er ist noch jung, hat aber dennoch schon jede Menge Fans, vor allem unter dem jungen Publikum. Dort ist der Betrieb bereits angelaufen.

Das Wengerthäusle am Wartberg hat am kommenden Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Für den Ausschank sorgt Familie Haag von der Genossenschaftskellerei Heilbronn. Der Weingarten der Genossenschaftskellerei hat von Donnerstag bis Samstag ab 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. Dort gibt es Speisen und Getränke mit Ausblick auf die umliegenden Weinberge. Durchgängig von Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr werden am Weinpavillon der Wein-Villa-Gesellschafter an der Neckarbühne Heilbronner Weine ausgeschenkt.