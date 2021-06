Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Zu den schönsten Plätzen der Stadt zählt zweifellos die Neckarbühne, vor der sich der Fluss, mitten in der Stadt, zum sogenannten "Hagenbuchersee" weitet. Einer der beliebtesten Plätze ist er aber auch deshalb, weil er auch Schauplatz für kulinarische Genüsse samt Weinbegleitung ist. Das Stück, das hier gerade gespielt wurde, könnte "Ochsenkuss für den Wein" heißen oder auch: "Mit Köpfchen ins Kröpfchen".

Die Heilbronner DHBW ist die einzige Duale Hochschule in Deutschland, die den Studiengang BWL-Foodmanagement anbietet – ein Fach mit Zukunft. Die Studenten kommen aus ganz Deutschland, und woran sie auch hier mitwirken, umreißt die neue Wortschöpfung "Food-Pairing", das Miteinander von Essen und Trinken, und in Heilbronn ist es natürlich der Wein.

Der Anfang dieser Zusammenarbeit, von der nicht nur die Studenten und hiesigen Konsumenten, sondern auch der Tourismus profitieren sollen, wurde 2020 aus der Not geboren, als das Weindorf wegen Corona ausfiel und durch die "Weindorf-Auslese2 ersetzt wurde. Unter der Schirmherrschaft des bekannten Gastro-Experten Otto Geisel und der nicht weniger populären Weinsommelière Natalie Lumpp entstanden damals schon beeindruckende Kreationen – und die Idee einer angemessenen Fortsetzung. Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), hat das Projekt initiiert und ist davon überzeugt, dass es die in diesem Sommer in der Zusammenarbeit mit der DHBW entstandenen Kreationen "absolut verdient haben", einem großen Publikum vorgestellt zu werden.

Das Motto dafür ist "Wein-Villa trifft DHBW", und das Wetter und die Laune hätten nicht besser sein können bei der Vorstellung dessen, was sich die Weinbranche, die Studenten Dominik Hinkelmann und Silvio Petras von der DHBW und die HMG ausgedacht und mit der Küchen-Crew der "Wein-Villa" umgesetzt haben. Mit dabei war auch Studiendekanin Professorin Jutta Maute von der DHBW, sichtlich angetan von den kreativen Food-Ideen. Im Corona-Herbst 2020 hatte DHBW-Rektorin und Professorin Nicole Graf ihren Food- und Wein-Studierenden die Aufgabe gesellt, solche Ideen für die Weinbranche zu entwickeln. Sie sollten aber nicht nur zum Wein passen, sondern auch nachhaltig und zeitgemäß sein.

Das "Muster-Beispiel" dafür war in diesem Jahr der "Ochsenkuss" – eine auf vielfältige Weise gelungene Fortentwicklung des altbewährten schwäbischen "Ochsenmaulsalats". Petras, Hinkelmann und Jürgen Sawall, der Chef der "Wein-Villa", waren bei der Premiere sichtlich stolz darauf. Petras, gelernter Koch und bayrischer Landessieger der Jungköche 2018, sagte dazu: "Wir haben dieses traditionelle Gericht mit neuen Zutaten modern interpretiert – aber auch traditionell und vor allem nachhaltig. Klassischerweise wurden alle Teile eines Schlachttiers nach dem Prinzip ,nose to tail‘ zu Deutsch "vom Kopf bis zum Schwanz" verarbeitet und verspeist – dieses Prinzip haben wir zugunsten der vermeintlich edlen Teile wie Filet und Kotelett vergessen. Der ,Rest‘ wird als Abfall vernichtet oder bestenfalls als Tierfutter verwertet. Das wollen wir ändern", erklärt Studiendekanin Maute.

Hintergrund "Verjus" (französisch: "grüner Saft"), ist der Saft von unreifen Trauben, unreifen Äpfeln, Sauerampfer oder beispielsweise Stachelbeeren und findet sich schon in den Rezepten des Mittelalters als Zutat für Suppen, Gemüse und Fleischgerichte. Seit 2007 haben ihn die deutschen Winzer wiederentdeckt und bieten ihn an.

Der "Ochsenkuss" ist auch ein Schritt in diese Richtung. So wurde beispielsweise statt Essig "Verjus" verwendet, eine fast vergessene regionale Spezialität. Angemacht und damit auch zur vollwertigen Mahlzeit wurde der "Ochsenkuss" mit gepickelten Zwiebeln, Senfkaviar und weiteren Feinheiten. Das Rezept ist nicht geheim, es könnte bald auch auf anderen Speisekarten auftauchen.

Auch HMG-Chef Schoch ist begeistert von der kreativen Zusammenarbeit von Küche und Lehrsaal, die nun einem breiteren Publikum bekanntgemacht werden soll. Das geht natürlich nicht ohne Wein, und in diesem Fall nicht ohne die "Wein-Villa" und die Genossenschaftskellerei Heilbronn. Deren Weinangebot ist, für einen "Frischluftort" wie die Neckarbühne, ausgesprochen breit und auch hochqualitativ. Dazu stellt Winzer Daniel Drautz fest: "Mit diesem innovativen Gericht, das auch nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten wunderbar auf unser Weinsortiment abgestimmt ist, können wir unseren Besuchern einen echten Mehrwert bieten." Bei der Vorstellung wurde eine spritzige Weißwein-Cuvée dazu angeboten.

Der "Ochsenkuss" wird nun einige Wochen auf der Karte des Weinpavillons stehen – neben dem klassischen schwäbischen Fleischküchle – und soll dann den Sommer über bis in den Herbst von weiteren, neu entwickelten Überraschungen abgelöst werden.