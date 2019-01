Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Waldheide bei Heilbronn ist ein Stück Heilbronner Lokalgeschichte und eines der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Sie soll als Gedenkort hergerichtet werden, der an das Raketenunglück vom 11. Januar 1985 erinnert - aber auf dem Weg dahin hapert es noch. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der SPD-Fraktion die Entscheidung über den entsprechenden Antrag der Verwaltung an den Gemeinderat verwiesen. Nun folgt ein längeres Prozedere, in dem auch die dazu geäußerten Einwände noch einmal Gewicht erhalten, auch wenn klar sein dürfte, dass es am Ende eine Lösung geben wird: Entweder den Abriss des noch übrig gebliebenen baufälligen Hangars und die Konzeption der Verwaltung beziehungsweise des Stadtarchivs werden umgesetzt oder die teuerere Sanierung des letzten Gebäudes, das, neben einem wackeligen Wachturm, noch an den Raketenstandort der US-Armee erinnert.

Das Wetter am 11. Januar 1985 war ähnlich schlecht, als das am vergangenen Sonntag: kalt und nieselig, da jagt man keinen Hund vor die Tür. Auch auf der Waldheide, sonst beliebter Auslauf bei Hundehaltern, war nicht viel los. Abgesehen davon, dass einige Veteranen und Offizielle Kränze niederlegten und so dafür sorgen, dass das Pershing-Unglück in Erinnerung bleibt. Der Tag an dem drei Soldaten bei der Explosion eines Raketentriebwerks starben und danach nichts mehr so war wie zuvor.

Zur Geschichte der Waldheide gehört, dass dort weiterhin die traditionelle Schäferei betrieben werden kann. In der Verwaltungsvorlage heißt es dazu: "Die Schäferei Württemberger ist eine der letzten Wanderschäfereien der Region. Sie beweidet die Waldheide seit 20 Jahren. Die Beweidung wurde damit als historische Nutzungsform wieder auf der Waldheide etabliert, Schafe dienen als Symbol für die Konversion ehemals militärischer Flächen in eine friedliche Nutzung und stellen außerdem in diesem hochfrequentierten Naherholungsgebiet geringere Beeinträchtigungen dar als landwirtschaftliche Großmaschinen.

Das heute so friedlich erscheinende Naturreservat war es nicht immer. Seit 1888 wurde das Gelände militärisch genutzt, unter anderen als Exerzierplatz im wilhelminischen Deutschland, später als Aufmarschplatz der SA, auch wenn es ab 1918 vorwiegend als Schafweide wie auch als Naherholungsgebiet für die Heilbronner genutzt wurde, bis dann ab 1935 wieder exerziert wurde.

Nach dem Krieg bemächtigte sich die US-Besatzung, in Heilbronn waren damals bis zu 2000 Soldaten stationiert, schrittweise des Areals, nutzte es zunächst als Landeplatz für Hubschrauber, errichtete ein Munitionsdepot, beließ das Gelände aber noch weitgehend zugangsfrei. Trotz des weiteren Ausbaus ab 1974, fanden hier noch bis 1976 deutsch-amerikanische Freundschaftsfeste statt.

Mit dem sogenannten "Nato-Doppelbeschluss" von 1979 zur Aufrüstung mit Atomwaffen änderte sich das. Die Heilbronner Kommunalpolitik, vor allem SPD und Jusos, waren nicht so blauäugig, hier nicht die Stationierung von Atom-Waffen anzunehmen. Sie, wie alle Heilbronner, wurden dazu angelogen. Anfragen aus dem Gemeinderat dazu wurden erst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Die jeweiligen Oberbürgermeister waren eingeweiht, aber zur Geheimhaltung verpflichtet.

Nach dem 11. Januar 1985 kam die Wahrheit dann doch ans Licht. Die Waldheide war zum Politikum geworden, Heilbronn zu einem zentralen Ort der Friedensbewegungen mit Protestmärschen und -aktionen und auch einem gewissen "Tourismus": Günter Grass, Heinrich Böll, Robert Jungk, Luise Rinser und viele andere Intellektuelle waren damals ständig in Friedens- und Protestmissionen unterwegs, kamen auch nach Heilbronn. Hier erhielt die Friedensbewegung anhaltenden Auftrieb, niemand war mehr willens, die Stationierung von Atomwaffen und den Kalten Krieg als unabänderlich hinzunehmen.

Das soll nicht vergessen werden. Der Verwaltungsantrag dazu beruht auf Vorschlägen des Stadtarchivs eines "dezentrales Gedenkkonzept". Bisher erinnert nur eine Gedenktafel am Zugang an die Geschichte des Ortes. Nun soll an weiteren Stationen die gesamte Geschichte erzählt werden "durch Objekte oder mit abrufbaren kurzen medialen Beiträgen".

Noch ist nicht klar, was aus dem letzten ehemaligen Gebäude der US-Armee, einem Hangar, auf der Waldheide bei Heilbronn werden soll. Zuletzt wurde er als Unterstand für Schafherden genutzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die US-Armee hatte nach ihrem Abzug kurzen Prozess auf der Waldheide gemacht. Von den früheren Investitionen, über 40 Millionen D-Mark, an denen sich auch die Stadt Heilbronn beteiligen musste, blieb nur der ehemalige Hangar übrig. Er wurde im letzten Jahr so stark beschädigt, dass er nicht mehr, wie zuletzt, als Unterstand für Schafherden dienen kann.

Schon damals gab es Widersprüche gegen den Verwaltungsvorschlag, ihn abzureißen und durch ein neues Gebäude für diesen Zweck zu ersetzen. Dass damit aber das letzte authentische Bauwerk von diesem Teil der Waldheide-Geschichte verschwinden würde, das ist für viele Heilbronner nicht vorstellbar.

Für die von der Verwaltung geplanten Maßnahmen sollen 270.000 Euro bereitgestellt werden, eine Sanierung des Hangars würde aber 350.000 Euro kosten. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.