Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Vor seiner ersten Verurteilung hatte Kevin F. "reinen Tisch" versprochen. Im September 2018 schickte ihn eine Strafkammer für fünf Jahre ins Gefängnis: wegen Missbrauchs eines Buben und der Herstellung von Kinderpornos. Was seinerzeit im Prozess während der Beweisaufnahme erörtert worden ist, das seien alle Taten, hatte F. versichert.

Doch noch während der Verhandlung kam der Verdacht auf, dass der einst sehr populäre Leiter eines evangelischen Kindergartens sich an weiteren Jungen vergangen haben könnte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn führten zu einer Anklage, die bereits im Mai 2019 eingereicht wurde (die RNZ hat berichtet). Darin geht es erneut um sexuellen Missbrauch in rund 20 Fällen, die als elf Taten gewertet werden. Ein Vorwurf lautet sogar auf Vergewaltigung. Die Opfer sollen anfangs elf und zwölf Jahre alt gewesen sein. Wegen angeblicher Überlastung des Gerichts konnte der Prozess erst jetzt eröffnet werden.

Wieder zeigte sich Kevin F. (33) vor der Strafkammer reumütig und geständig. Die Vorwürfe träfen "vollumfänglich" zu, er wolle dafür die Verantwortung übernehmen. Er habe seinerzeit nicht alles gesagt, weil er Angst gehabt habe vor einer höheren Strafe, begründete er. Er habe außerdem gedacht, "man kann das unter den Teppich kehren". Für den Prozess sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt: am 11. und am 13. Februar.

Aus der Anklage der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass sich zwischen dem Erzieher und zwei Familien ein derartig enges Vertrauensverhältnis entwickelt hatte, dass ihm die Buben anvertraut worden waren. Er nahm sie mit zu Ausflügen, sie durften sogar bei ihm übernachten. Während die Eltern ihre Söhne bestens behütet glaubten, habe F. an ihnen "sexuelle Handlungen zur Befriedigung seiner Triebe" vorgenommen, warf ihm der Staatsanwalt vor. Er habe gewusst, dass er etwas Verbotenes tue, "ich habe das aber zur Befriedigung unterdrückt", sagte der Angeklagte.

Eines der Opfer ging mit ihm in ein Hotel des Europaparks in Rust, wo Analverkehr an dem Jungen nur deshalb nicht durchgeführt worden sei, weil er über Schmerzen geklagt habe. "Ich hatte leichtes Spiel", gab F. zu, "die Kinder trifft keine Schuld." Vermutlich habe er die Situation nicht so wahrgenommen wie die Buben. F. spricht von einer "kognitiven Verzerrung".

In der Haft unterzieht sich der Angeklagte mehreren Therapien. Dazu gehöre die Erkenntnis, "dass ich mich nicht mehr anlüge". Ein Ziel sei, weitere Übergriffe zu verhindern. Er wolle nach Verbüßung der Strafe "in ein neues Leben starten", vielleicht eine Lehre im Einzelhandel absolvieren und straffrei bleiben.

Zu seiner Homosexualität habe er sich auch nicht bekennen wollen – wegen der "konservativen Einstellung" seines US-amerikanischen Vaters. Ernsthafte Beziehungen habe es nicht gegeben. Erst in der Vollzugsanstalt habe er sich mit einem Mithäftling angefreundet. Der sieben Jahre jüngere Pakistani sei jedoch inzwischen abgeschoben worden.