Von Ines Schmiedl

Heilbronn. Als die Römer im Zabertal gesiedelt haben, war die Zaber schiffbar, zumindest bis Güglingen. Der Pfaffenhofener Unternehmer Andreas Achauer möchte ebenfalls Transportwege auf den Fluss verlagern, allerdings hat er dabei Neckar und Rhein im Auge.

Ungewohnte Betriebsamkeit herrschte vor wenigen Tagen am Schwerlastkai im Heilbronner Hafen. Dampf stieg aus frisch angeliefertem, torfartigem Kompost auf. Lastwagen für Lastwagen fuhren an die Kaimauer, kippten ihren Fertigkompost ab, und ein Kran hob Schaufel für Schaufel auf den Schwerlastkahn von Binnenschiffer Tommy Beck. Er und seine dreiköpfige Mannschaft bewachten die Beladung mit Argusaugen. Denn der Kompost musste gleichmäßig auf die beiden Luken verteilt werden, damit das Schiff austariert bleibt. Denn der Kompost hatte eine gut 25-stündige Fahrt von Heilbronn nach Kehl vor sich. Doch anstatt die 2800 Kubikmeter Kompost mit 70 Lastwagen zu transportieren, war dafür nun das 105 Meter lange Binnenschiff "Wolfgang Krieger" nötig

Hintergrund > Die Firma AKG wurde im April 1987 von Seniorchef Helmut Achauer als reiner Häcksel- und Kompostierbetrieb gegründet. Anfangs hatte er vier Mitarbeiter. Rasch entwickelte sich das Unternehmen zu einem der Marktführer im Bereich Kompostierung und Hackschnitzel-Aufbereiter und Vermarkter [+] Lesen Sie mehr > Die Firma AKG wurde im April 1987 von Seniorchef Helmut Achauer als reiner Häcksel- und Kompostierbetrieb gegründet. Anfangs hatte er vier Mitarbeiter. Rasch entwickelte sich das Unternehmen zu einem der Marktführer im Bereich Kompostierung und Hackschnitzel-Aufbereiter und Vermarkter in Baden-Württemberg. Der Betrieb in Pfaffenhofen wurde auf sieben Hektar Fläche erweitert. Hinzu kamen Dienstleistungen in den Bereichen Grüngut, Bioabfall, Altholz und Kompost sowie Substrate, Rinde und Hackschnitzel. Auf dem Deponiegelände in Heilbronn bewirtschaftet die AKG 1,5 Hektar, nimmt dort Sperr- und Restmüll an und schlägt Bioabfall mit direkter Anbindung an die B 39 und das Weinsberger Kreuz um. Zuvor war die Firma auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände auf dem Buga-Gelände ansässig, von wo aus sie 10.000 Tonnen Altholzhackschnitzel pro Jahr per Bahn nach Italien verfrachtete. (isi)

[-] Weniger anzeigen

"Das ist heute eine Premiere", sagt der geschäftsführende Gesellschafter der AKG Achauer Kompostierungs GmbH & Co. KG, Andreas Achauer. Natürlich sei dieses Mal der Aufwand groß, denn die Lastwagen müssen vom Kompostlager in Pfaffenhofen durchs Zabergäu und quer durch Heilbronn zum Hafen fahren. Der Transport führt ohne Staus zum Abnehmer. Die CO2-Einsparung durch die wegfallenden Lkw-Transporte betrage laut Achauer rund 55 Prozent.

Das Team des AKG in Heilbronn und Pfaffenhofen ist auf 65 Mitarbeiter angewachsen – mit steigender Tendenz. "Unser mittelfristiges Ziel sind mindestens 50.000 Kubikmeter Torf pro Jahr, die per Schiff über den Neckar in den Rhein nach Süden transportiert werden", sagt Achauer. Das Material wird bei Kehl konfektioniert, verpackt und schwerpunktmäßig an Baumärkte und Gärtnereien in der Schweiz verkauft werden. Der Kompost, der zu 100 Prozent aus gehäckseltem Schnittgut besteht, ist bei den Eidgenossen begehrt, da diese nur noch komplett torffreien Kompost verwenden.

Das nächste Ziel hat Andreas Achauer bereits fest im Blick: Er möchte seinen Betrieb auf dem Deponiegelände auf dem Wartberg in Heilbronn erweitern, damit die Transportwege verkürzt werden. Dadurch kann der CO2-Ausstoß neben Lärm und Verkehr verringert werden. "Bei einer möglichen Erweiterung verbrauchen wir keine hochwertigen Flächen, wir sitzen dort sprichwörtlich auf dem Restmüll der letzten Jahrzehnte", erklärt der Unternehmer. Die Firma stellt außerdem zunehmend auf Solarenergie um und wird noch in diesem Jahr in Pfaffenhofen zwei große Fotovoltaik-Anlagen auf bestehende Dächer installieren und den Eigenstrom nutzen.

Auch den Binnenschiffer würde die Zusammenarbeit freuen: "Wir haben die Kapazitäten auf dem Fluss, denn die Kohletransporte werden weniger", sagt Beck, der seit 1994 beruflich eng mit der Binnenschifffahrt verbunden ist. Regelmäßig fahren er und seine Kollegen Sand und Kies nach Heilbronn, der Kompost wäre die ideale Ladung für den Rückweg.