Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: 7aktuell.de/Jochen Buddrick

Heilbronn. (pol/mare) Jetzt herrscht Gewissheit: Bei der verkohlten Leiche, die am vergangenen Freitag bei Löscharbeiten eines brennenden Gartenhauses in Heilbronn entdeckt worden war, handelt es sich um den 63-jährigen Besitzer des Gartengrundstücks.

Die Identität des Toten konnte zweifelsfrei geklärt werden. Um herauszufinden, was die Brandursache gewesen war, wurden Kriminaltechniker sowie ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamts hinzugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Brand in Zusammenhang mit einem in der Gartenhütte betriebenen Gasherd stehen.

Die Brandermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht. Vielmehr gehen die Beamten von einem tragischen Unglücksfall aus.

Hinweise darauf, dass ein Tatzusammenhang mit den Bränden am Abend des vergangenen Donnerstags in Heilbronn-Böckingen besteht, erlangten die Kriminalbeamten bei den bisherigen Ermittlungen nicht.

Update: 8. November 2017, 15.40 Uhr