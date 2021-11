Dichtes Gedränge in den Gassen herrschte beim weithin bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen in den Vor-Corona-Jahren. In diesem Jahr soll vor allem die Ausgabe von Speisen und Getränken einem strikten Hygienekonzept unterworfen werden. Foto: A. Guzy

Von B. Fritz-Kador und A. Guzy

Heilbronn/Bad Wimpfen. Angesichts der derzeit überschwappenden vierten Corona-Welle sind auch die Weihnachtsmärkte, sofern sich eine Stadt zu ihrer Umsetzung überhaupt entschloss, wieder in Gefahr. Steffen Schoch, Leiter der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) als Veranstalter, bleibt aber noch zuversichtlich. Auf RNZ-Nachfrage verweist er darauf, dass für den 24. November neue Corona-Bestimmungen vom Land erwartet werden, und dass das Heilbronner Weihnachtsmarktkonzept (die RNZ berichtete) auch schärferen Bestimmungen als den derzeitigen gerecht werde.

Zuversichtlich zeigt sich auch Gabriele Kellhammer, die Vorsitzende des Bad Wimpfener Handels- und Gewerbevereins, der den weithin bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt ausrichtet. "Stand jetzt, wird der Markt stattfinden", sagt Kellhammer, "aber er wird schon anders aussehen." Nach etlichen Absagen rechnet die Vorsitzende derzeit mit etwa 80 statt mit den sonst üblichen 110 Marktteilnehmern.

Momentan wird der Markt in der Heilbronner Innenstadt aufgebaut. Foto: Fritz-Kador

Die Hansestadt Hamburg hat für ihren Weihnachtsmarkt allen Marktbeschickern die Standgebühren komplett erlassen, in Bad Wimpfen soll ihnen immerhin ein noch nicht genau definierter Nachlass gewährt werden. Davon kann in Heilbronn keine Rede sein. Auch in Heidelberg und Stuttgart hat man sich gerade entschlossen, den Weihnachtsmarkt nicht abzusagen, hier will man mit einer "Bändchen-Lösung", mit Armbändern in verschiedenen Farben, den Zugang zu den einzelnen Zonen des Weihnachtsmarktes regeln.

Eine solche Lösung für den Heilbronner Weihnachtsmarkt war kurz von außen her ins Gespräch gebracht worden, Schoch hielt bei der Vorstellung des Konzeptes auf dessen Basis eine solche Zugangsberechtigung für unnötig. In Bad Wimpfen setzen HGV und Stadt auf ein umfangreiches Hygienekonzept und "Counter", an denen sich die Besucher über die Luca-App oder auch per Formular registrieren können. Danach bekommen sie einen Stempel, den sie dann an allen Ständen, an denen Getränke und Speisen angeboten werden, vorzeigen müssen, um bedient zu werden. Das Angebot aller anderen Stände ist hingegen frei zugänglich. "Wir wollten die Gastronomie nicht in einem Bereich zusammenfassen", sagt Kellhammer. In Heilbronn werden, das sieht das Sicherheitskonzept so vor, unter anderem die Zugänge zu den Gastro-Bereichen kontrolliert, zudem wird der Weihnachtsmarkt in der Fläche vergrößert, auch um Gedränge zu vermeiden.

Für den Altdeutschen Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen sieht HGV-Vorsitzende Kellhammer die geringere Zahl der Aussteller zwiespältig: Einerseits können die Stände nun "luftiger" gestellt werden, was auch Gedränge vermeidet, andererseits fehlen dem Verein dann die entsprechenden Standgebühren, auch wenn diese reduziert werden sollen. Obwohl die Stadt den HGV mit 35.000 Euro für Security und Hygienemaßnahmen unterstützt, rechnet Kellhammer am Ende mit roten Zahlen.

Der Verein habe in den Vorjahren aber gut gewirtschaftet, sodass ein geringer Verlust gestemmt werden könnte, zumindest, "wenn nicht noch was von oben kommt". Denn dass sich die gesetzlichen Regeln noch kurz vor knapp ändern könnten, bereitet der HGV-Vorsitzenden durchaus Sorgen.

"Wenn nicht noch was von oben kommt"

Würde der auch für die Stadt und die Einzelhändler so wichtige Weihnachtsmarkt jetzt abgesagt, käme man wohl noch mit "einem blauen Auge" davon. Zu einem späteren Zeitpunkt wären indes beispielsweise die hohen Kosten für Werbung in den Sand gesetzt. Kellhammer erinnert aber auch an die Marktbeschicker, die teils in noch größeren Nöten stecken: Manche Absage vor allem von Ausstellern gehe auf fehlendes Personal zurück, andere auf die längst auch im Kunsthandwerk angekommenen Lieferprobleme. Am bittersten aber sei, sagt Kellhammer, wenn ein Teilnehmer absage, weil er inzwischen finanziell so schlecht dasteht, dass er selbst keine Waren mehr einkaufen kann, und aus diesem Grund nicht teilnimmt – ein Teufelskreis.

Die Stuttgarter Zeitung zitiert zur Thematik "Weihnachtsmarkt" den Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes Albert Ritter mit den Worten: "Es ist unerträglich, einen zweiten Winter in Folge den Kopf für Versäumnisse des Sommers hinzuhalten" und "Veranstaltungen an frischer Luft dürfen keinesfalls einer Symbolpolitik zum Opfer fallen". Und er betont, dass die "von der Verödung bedrohten Innenstädte" dringend die vorweihnachtlichen Attraktionen bräuchten. Das sieht man auch in Heilbronn und Bad Wimpfen so.

Info: Der Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkt findet vom 25. November bis zum 22. Dezember statt, der Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen an den ersten drei Adventswochenenden vom 26. bis 28. November, vom 3. bis 5. sowie vom 10. bis 12. Dezember. Infos unter www.kaethchen-weihnachtsmarkt.de und www.weihnachtsmarkt-badwimpfen.de