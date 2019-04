Von Christian Beck

Heilbronn. 1,3 Millionen Blumenzwiebeln, 200.000 Frühjahrsblüher, über 100.000 Stauden und 500 Rosen freuten sich heute Morgen über Regen. Die rund 2000 geladenen Gäste zur Eröffnung der Bundesgartenschau eher weniger – viele saßen zunächst mit Regenschutz bei der Eröffnungszeremonie.

Doch das Wetter kriegte die Kurve: Als um 12.20 Uhr die ersten Besucher das rund 40 Hektar große Gelände erkundeten, linste die Sonne durch die Wolken. Zuvor hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutliche Worte gefunden: Kretschmann betonte, dass Naturschutz im heimischen Garten anfange – hier könne die Bundesgartenschau Inspiration bieten.

Steinmeier sprach sich für bezahlbaren Wohnraum aus und lobte die neuen Gebäude auf dem Gartenschaugelände, in denen 3500 Menschen künftig wohnen können, zum Teil genossenschaftlich und somit zu moderaten Preisen. Die Buga in Heilbronn verbindet „Garten- mit Stadtausstellung“ wie Oberbürgermeister Harry Mergel es nennt. Mit der Umgestaltung der früheren Bahn- und Gewerbebrache schließe die Stadt eine der letzten Wunden nach dem verheerenden Bombardement am 4. Dezember 1944.

Die Bundesgartenschau hat 173 Tage geöffnet, bis Sonntag, 6. Oktober. Einlass ist täglich von 9 bis 18.30 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 23 Euro, Personen unter 25 Jahren 8 Euro, Kinder bis zum 15. Geburtstag haben freien Eintritt.

Eine der größten Wassershows in Europa wird jeweils donnerstags, freitags und samstags sowie vor Feiertagen bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Karlssee gezeigt. Premiere ist am Ostersonntag ab 21 Uhr.