Heilbronn. (rnz) Landesgesundheitsminister Manfred Lucha hat sich am Freitag auf der Covid-Intensivstation des SLK-Klinikums am Gesundbrunnen ein Bild von der aktuellen Lage gemacht. Dabei zeigte er sich sehr beeindruckt von der Leistung und dem Durchhaltevermögen des ärztlichen und pflegerischen Personals: "Es ist fast beschämend, diesen Spirit zu spüren, den Sie nach so vielen harten Monaten in der Pandemie noch ausstrahlen. Ihre Haltung und Motivation beeindrucken mich. Wir alle sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet", sagte Lucha.

Nach einem Rundgang über die Flure der internistischen Intensivstation, die seit Wochen eine reine Covid-Intensivstation ist, begab sich der Minister in eine Gesprächsrunde mit Mitarbeitenden, die aktuell vor allem in die Versorgung der Covid-Patienten eingebunden sind, sowie mit Geschäftsführer Thomas Weber und dem Ärztlichen Direktor, Professor Wolfgang Linhart. Lucha hatte auch hierbei ein offenes Ohr für die alltäglichen, praktischen Sorgen, Nöte und Herausforderungen, die in der Corona-Pandemie noch verstärkt wurden oder neu in den Klinikalltag kamen. Es sei außerordentlich beeindruckend, mit welchem Engagement und persönlichem Einsatz Ärzte und Pflegekräfte um das Wohlergehen und Leben jedes einzelnen Covid-Patienten kämpften – auch über die eigentlichen Belastungsgrenzen hinaus. Das meistdiskutierte Thema war der sich immer weiter verstärkende Fachkräftemangel und die damit verbundenen Zukunftssorgen.

Im gesamten SLK-Verbund wurden seit Beginn der Pandemie bislang fast 2900 Covid-Patienten stationär behandelt. Rund 30 Prozent davon – zumindest zeitweise – auf Intensivstationen. Von diesen wiederum musste etwa die Hälfte beatmet werden; mehr als 400 starben. Mit diesen Zahlen gehörte und gehört der SLK-Verbund zu den bundesweit mit am stärksten beanspruchten Klinikverbünden, und die vierte Welle hat die Lage noch einmal verschärft: Insgesamt steht weniger medizinisches Personal zur Verfügung, das nun schon über einen langen Zeitraum immer wieder über die Maßen belastet wird – physisch sowie psychisch und nicht nur in den Intensivbereichen oder den Covid-Normalstationen.

Die aufgrund der Pandemie notwendige Verschiebung von Eingriffen, die Umwidmung von Stationen, das fachfremde Arbeiten, unzählige Überstunden von Verwaltung bis hin zur Technik und natürlich in den Bereichen, die direkt am Patienten arbeiten: Um den Krankenhausbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, werden alle Beschäftigten an allen Standorten des SLK-Verbundes stark beansprucht. Für viele stellt der Umstand, dass die adäquate Versorgung der Nicht-Covid-Patienten in dieser Phase der Pandemie mittlerweile zunehmend schwieriger wird, eine zusätzliche Belastung dar, deren weitere Entwicklung mit Sorge gesehen wird.

Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens in der Region und der Omikron-Variante gehen die Mediziner davon aus, dass die Zahl der stationären Covid-Patienten in den nächsten Wochen noch nicht spürbar kleiner wird. Lucha: "Wir müssen am Impfen dranbleiben. Nur so können wir verhindern, dass die Menschen, die rund um die Uhr in den Krankenhäusern für uns da sind, nicht noch einmal aushalten müssen, was sie in den Anfangszeiten der Pandemie und in der jetzigen vierten Welle erleben."