Bilder wie dieses wird es auf der Theresienwiese in Heilbronn in diesem Jahr nicht geben: Autokinos oder Autokonzerte sind in diesem Jahr nicht in Planung. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in Deutschland das erste Mal an Fahrt aufnahm, schossen sie bundesweit wie Pilze aus dem Boden: Autokinos. So auch in Heilbronn. Auf der Theresienwiese stellten Ralf Stegmann und seine Agentur "xmedia" kurzerhand ein breites Kulturprogramm auf die Beine: Kino, Konzert, Comedy. Doch so schnell die Begeisterung für solche Veranstaltungen in einer Zeit mit Kontaktbeschränkungen und Verboten stieg, flachte sie auch wieder ab. Daher soll es in diesem Jahr ein solches Angebot in Heilbronn nicht geben.

"Wir lassen die Finger vom Autokino", sagt Stegmann auf Nachfrage der RNZ. "Das ist im Hochsommer nicht attraktiv. Niemand will bei 30 Grad Celsius im Auto sitzen." Darüber hinaus habe sich die Lage auf dem Filmmarkt in den vergangenen Monat nicht gebessert. "Die Filmversorgung ist momentan so schlecht, die lockt niemanden mehr vor dem Ofen hervor."

Und auch bei den Künstlern mache sich der Frust breit und das Interesse, zumindest vor Menschen in Autos aufzutreten, die mit ihren schwenkenden Scheibenwischern Applaus symbolisieren, sinke. "Das war eine nette Erfahrung, aber eigentlich will das niemand mehr so." Zudem koste ein solches Angebot auch enorm Geld. "Da müssen wir die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten."

Aber Stegmann blickt nicht auf einen veranstaltungsarmen Sommer. So seien er und seine Mitstreiter gewillt, die 20. Auflage des Heilbronner Open-Air-Kinos in der Genossenschaftskellerei veranstalten zu können. "Wir haben viele Ideen in der Themenschmiede." Dabei sollen die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, das bereits unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, genutzt werden. Das finale, Corona-konforme Konzept könne aber erst entwickelt werden, wenn Klarheit herrscht, welche Öffnungsstufe im Corona-Stufenplan von Baden-Württemberg für das Unterland gilt. "Geplant ist momentan, den gesamten August zu spielen und das Filmprogramm wie im vergangenen Jahr durch Kulturveranstaltungen zu ergänzen", sagt Stegmann.

Besonders interessant könne laut dem "xmedia"-Geschäftsführer die bestehende Plattform für Unternehmen und Institutionen werden. "Wo in Pandemiezeiten könnten Zeugnisse oder Urkunden übergeben werden oder Abschlussfeiern stattfinden? Wo gibt es eine bestehende Infrastruktur mit einem Sicherheits- und Hygienekonzept? Wo sind Sitzordnungen und Einlass bereits geregelt und bedürfen keiner eigenen Konzepte?" Einen Kunden habe man sogar schon für sich gewinnen können – die Handwerkskammer Heilbronn. Diese plant beispielsweise ihre "Meisterfeier mit Abstand" und Kulturprogramm im Rahmen des Open-Air-Kinos auszurichten.

Info: Sobald ein Programm für das Open-Air-Kino feststeht, finden es Interessierte im Internet unter www.open-air-kino-heilbronn.de