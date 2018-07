Heilbronn. (rnz) Ein Blick in die digitale Zukunft Heilbronns bietet die Ausstellung "Vernissage Digital", die am Montag, 16. Juli, und Dienstag, 17. Juli, jeweils von 8 bis 18 Uhr im Großen Ratssaal des Heilbronner Rathauses gezeigt wird. An beiden Tagen findet jeweils um 17 Uhr ein geführter Rundgang für Bürger statt. Anmeldungen sind nicht notwendig. Entwickelt hat die interaktive Schau die städtische Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen.

Interaktiv erhalten Ausstellungsbesucher Infos zu wesentlichen Digitalisierungstrends und ihren Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des urbanen Lebens, beispielsweise welche (Lebens-)Bereiche von der Digitalisierung betroffen sind, worin die Chancen und Risiken sowie die Rahmenbedingungen der Digitalisierung liegen und warum es wichtig ist, den Anschluss nicht zu verpassen. Auch bisherige Ergebnisse im Strategieentwicklungsprozess "Digitale Stadt Heilbronn" werden über Infoterminals und großformatige Monitore vorgestellt.

An verschiedenen Ständen sind zudem Ausstellungsstücke und digitale Anwendungsbeispiele etwa aus den Bereichen autonomes Fahren, Robotik, 3D-Druck, Augmented Reality und E-Government zu sehen.

Werden Parkplatzsensoren bald zum smarten Service?

Ergänzend informiert die Ausstellung über in Heilbronn geplante sogenannte Reallabore, in denen erste digitale Anwendungen befristet umgesetzt und ihre Akzeptanz in der Bürgerschaft getestet werden. Dazu zählen beispielsweise "Smart Urban Services" wie Parkplatz- und Umweltsensoren.

"Besonders interessiert uns das Feedback der Besucher", sagt Thomas Laue, der die "Vernissage Digital" seitens der Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen maßgeblich konzipiert hat. Meinungen und Aussagen zur Ausstellung selbst wie auch zur Digitalisierung im Allgemeinen sollen dabei erfragt werden. Auch können Besucher an einem Terminal ihre Anregungen und Wünsche weitergeben oder sich dazu äußern, wie sie sich eine erfolgreiche Digitalisierung für Heilbronn vorstellen.

In der im Juli 2017 beschlossenen "Stadtkonzeption Heilbronn 2030" wurde dem Thema Digitalisierung als einem der vier Strategiefelder eine hohe Bedeutung für die zukünftige Stadtentwicklung zugemessen. Die Strategie "Digitale Stadt Heilbronn", die derzeit von der Verwaltung erarbeitet wird, bildet die Klammer für die vielfältigen bestehenden, in der Realisierung befindlichen und geplanten digitalen Projekte in Heilbronn. Unterstützt wird die Stadt Heilbronn dabei von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.