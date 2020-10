Von Armin Guzy

Heilbronn. Jugendliche aus dem Raum Heilbronn haben sich über den Instant-Messaging-Dienst "Snapchat" zu einer zweitägigen Party verabredet. Ob sie am Freitag tatsächlich stattfinden wird, war am Nachmittag noch unklar. Klar ist hingegen, dass ein ungewöhnlicher Aufruf der Heilbronner Polizei an die Jugendlichen, das Treffen doch lieber sein zu lassen, ein enormes Echo auf "Facebook" gefunden hat.

"Das hätten wir so auch nicht erwartet", sagte Polizeipressesprecher Frank Belz, der den Post mit Unterstützung von jüngeren Kollegen verfasst hat. "Es ging uns auch darum, die Jugendlichen ein bisschen vor sich selbst zu schützen." Das ist vermutlich gelungen.

Dritte hatten der Polizei zu Wochenbeginn die "Snapchat"-Nachricht mit der Einladung weitergeleitet. Auf dem Eselsberg im Stadtteil Flein sollte an diesem Freitag und Samstag eine Party steigen. Jeder könne mitbringen, was er wolle; eine Anbindung an den Busverkehr sei gegeben, warben die noch unbekannten Veranstalter. "Zu unserer und eurer Sicherheit" werde ausschließlich über "Snapchat" kommuniziert, heißt es weiter. Dieser Nachrichten-Dienst lässt sich so einstellen, dass die damit versandten Nachrichten nach kurzer Zeit automatisch vom Empfängergerät (vermeintlich) gelöscht werden.

Ein solches Treffen zur jetzigen Zeit in der Corona-Hochburg Heilbronn hält nicht nur die Polizei für extrem riskant, ganz abgesehen von den damit zwangsläufig verbundenen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Weil nicht klar war, wer zu der Party eingeladen hat, entschloss sich Belz einer "Gefährderansprache" via "Facebook", die wir hier im Wortlaut widergeben – wohlwissend, dass er damit eher die Eltern als die Jugendlichen direkt erreicht, weil "Facebook" in dieser Altersklasse längst "out" ist:

Mehr als 870 Kommentare standen bis Freitagnachmittag unter dem Post. Auch wenn nicht jeder dem Stil der auf Jugendsprache getrimmten Nachricht etwas abgewinnen kann – der Inhalt ist offenkundig angekommen; höchstwahrscheinlich auch bei den Veranstaltern. Nach dem Rechten schauen werden die nicht zur Party eingeladenen Beamten aber trotzdem.

Die Angelegenheit hat vor allem wegen der hohen Infektionszahlen in Heilbronn einen ernsten Hintergrund, aber auch im Rückblick auf Partys der zurückliegenden Jahre. Wiederholt ist es bei solchen Veranstaltungen im Waldgebiet auf dem "Haigern" zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen; teilweise wurden die Beamten aus dem Wald heraus auch mit Flaschen beworfen. Einige Jugendliche fanden offenbar Gefallen an dem "Katz-und-Maus"-Spiel mit den Einsatzkräften, bei dem einmal sogar ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Folge waren Anzeigen und die von Belz erwähnten hohen Bußgelder.