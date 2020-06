In Schüler-Chat-Gruppen und unter Jugendlichen wird immer häufiger kinder- und jugendpornografisches Material geteilt. Darüber informierte nun die Heilbronner Polizeidirektion. Symbolbild: dpa/picture alliance

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Polizeibericht vom Mittwoch, 10. Juni, enthielt unter anderen die Meldung über die Festnahme eines Sexualstraftäters aus Togo, der zuvor vor Kindern und Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Vorfälle wie dieser sind für manche Mitbürger vor allem die Bestätigung ihrer eigenen klischeehaften Vorstellungen zu diesem Bereich, liefern willkommene Gründe für Fremdenfeindlichkeit.

Dabei ist es unübersehbar geworden, wie sehr die Sexualisierung der Gesellschaft zugenommen und wie viele bedrohliche Facetten sie hat, wie dazu noch Fremdenhass und politischer Extremismus kommen, sich diese brandgefährliche Mischung dann im Internet austobt und wie davon immer öfter Kinder und Jugendlichen als "Täter" wie auch als "Opfer" betroffen sind. Über die Folgen dieser Entwicklung zu informieren, sah sich jetzt die Polizeidirektion Heilbronn verpflichtet.

Gerade hatte auch das baden-württembergische Innenministerium mitgeteilt, dass in Schüler-Chat-Gruppen und unter Jugendlichen immer häufiger kinder- und jugendpornografisches Material geteilt werde. Die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren habe bei "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung", so die juristische Bezeichnung, im vergangenen Jahr um 45,6 Prozent auf 2063 Fälle zugelegt. Das liege besonders an der "enormen Zunahme von Fällen im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften sowie dem "Verbreiten, Erwerb, Besitz und Herstellen von Kinderpornografie".

Polizeisprecher Frank Belz sagte gleich zu Beginn der Pressekonferenz: "Es kann uns alle treffen." Und tatsächlich werden aktuell im "Haus des Jugendrechts" in Heilbronn wie auch in zahlreichen Polizeidienststellen des Landes umfangreiche "Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder von Messenger-Gruppen (WhatsApp/Instagram und weitere) geführt, weil hier einzelne Teilnehmer inkriminierte Dateien – oftmals ohne Aufforderung anderer Gruppenmitglieder – einstellen, wobei es sich nicht selten um "gewaltverherrlichende (Hinrichtungsszenen), rassistische und volksverhetzende, porno- und kinderpornografische Bild- und Videodateien" handele, wie es dazu von Polizeiseite heißt.

Kriminalhauptkommissar Dieter Ackermann, Leiter des "Haus Jugendrechts", präzisierte das noch: "Uns trifft es extrem." Das "Haus des Jugendrechts" arbeitet "täter-orientiert", das heißt hier geht es darum Jugendliche (die Strafmündigkeit beginnt mit 14 Jahren) davor zu bewahren, straffällig zu werden beziehungsweise sie auch nach Straftaten so konsequent zu begleiten und zu stützen, dass ihr Leben nicht chancenlos verläuft. Aber in der "zweiten Welt der Jugendlichen", dem Internet, leben sie für sich und dies mit Inhalten, die "zu "höchster Besorgnis Anlass geben". Ackermann schätzt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die über das Internet mit Gewalt und Pornografie, mit Holocaust-Leugner und Hinrichtungsszenen in Kontakt kommen auf etwa 80 Prozent.

Dass und wie sich solches Material auf schnellstem und eben oft auch völlig unkontrollierbaren Wegen verbreitet, das ist die eine Seite, die andere, dass sich dabei Jugendliche und ihre Eltern schneller straffällig machen können als ihnen bewusst ist. Der Straftatbestand "Verbreitung von pornografischen Schriften" ist schon dann erfüllt, wenn sich beispielsweise Eltern untereinander davon informieren.

Um dieser Flutwelle Herr zu werden, gibt es das Angebot des Polizeipräsidiums Heilbronn "Sicherheit im Medienalltag" für Schüler der Klassen fünf bis sieben über je drei Unterrichtsstunden und "Medienwelten Jugendlicher" über zwei Stunden mit der Zielgruppe Lehrer und Eltern. Die Themenschwerpunkte reichen von Persönlichkeits- und Urheberrecht über riskante Nutzung und Cybermobbing bis hin zu "Identitätsdiebstahl". Die Leiterin der Prävention, Polizeirätin Lisa-Maria Klesse, absolvierte in diesem Rahmen im letzten Jahr 205 Veranstaltungen mit rund 6000 Teilnehmern. Den Verantwortlichen bei der Polizei geht es auch darum, die juristischen Folgen dieser Internetnutzung bewusst zu machen und klar zu machen: Taucht ein solches Problem auf, gibt es dafür nur einen Ansprechpartner – die Polizei.

Letzte Illusionen darüber, was den Bereich jugendlicher Sexualität und ihrer Darstellung im Internet betrifft, räumt Dieter Ackermann aus: Geschlechtsverkehr unter Kindern schon mit 11 und 13 Jahren sei keine Seltenheit. Aber welche Eltern wissen schon, dass sich beispielsweise ihr 15-jähriger Sohn strafbar macht, wenn er den – auch bei Einwilligung – mit einer 13-Jährigen vollzieht und das ins Internet stellt, nur um "ein cooles Bild" abzugeben, wie Klesse sagt. Für den Leiter der hier zuständigen Kriminalinspektion II, Kriminaloberrat Stefan Schwab, sind die einschlägigen Ergebnisse der "JIM-Studie" zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen der Alltag. Er erlebt täglich, wie schnell sich Jugendliche strafbar machen können.

Eines ist aus den Äußerungen und Erfahrungen aller Beteiligter aber mehr als deutlich geworden: Gefordert sind zuerst die Eltern. Dass hierbei Kinder schlechteren Karten haben, deren Eltern bei der Internetnutzung überfordert, unfähig oder ihnen gleichgültig ist, ihren Nachwuchs vor dessen Gefahren zu bewahren, auch das ließ sich nicht überhören.

Info: Bei Fragen können sich Interessierte an das Referat Prävention der Polizeidirektion Heilbronn per E-Mail heilbronn.pp.prävention@polizei.bwl.de wenden.