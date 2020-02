Am Neckarstrand „Wohlgelegen“, vor einem Jahr bei der Bundesgartenschau noch der gut frequentierte so genannte „Buga-Beach“, werden im Juli in Heilbronn die ersten Taufen mit Neckarwasser zelebriert. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Schiffstaufen auf dem Neckar gab es schon oft – christliche Taufen im Neckar haben eher noch Seltenheitswert. Doch genau dies wird in diesem Sommer in Heilbronn möglich sein, und es liegen sogar schon Anmeldungen dafür vor.

Im Jahr 2014 erhielten beispielsweise in Ladenburg am Neckar 27 Täuflinge den Taufsegen mit Neckarwasser – von einem Pfarrer in Badelatschen. In Marbach am Neckar waren es 2017 ebenso viele – große und kleine Menschen, die sich am und im Neckar taufen ließen. Für diese Zeremonie war sogar ein Altar mit Taufkerzen aufgebaut.

Und geht man in der Geschichte noch etwas weiter zurück, dann findet man zum Beispiel den Beitrag eines unbekannten Autors in der "Gartenlaube", der Erbauungs-Lektüre aus der Biedermeier-Zeit, in der Ausgabe von 1867, zu einer Taufe im Neckar von Baptisten. Der Beobachter der Szenerie schreibt dies so: "Es blieb kein Zweifel, ich hatte soeben einem Taufact der Baptisten beigewohnt. Die Scene hatte auf mich und meinen Begleiter einen ergreifenden Eindruck gemacht. Die offenbare Andacht der Mitwirkenden, ihre klagenden Gesänge und Gebete, ihr inniges Zusammenhalten, das Alles in dunkler Nacht bei dem Rauschen der Wasserwogen, hatte uns gerührt. Wir meinten, wenn die Leute auch eine eigenthümliche Anschauung der Religion haben, sie müssen doch gute und fromme Menschen sein; und so ist es in der That."

Die erste Taufe in der Geschichte der Christenheit war die von Jesus im Jordan durch Johannes den Täufer. In der Tat wird es nun bald auch eine Flusstaufe in Heilbronn am Neckar geben. Ort, Datum und Uhrzeit stehen schon fest: am 26. Juli 15 Uhr, am Neckarstrand "Wohlgelegen", dem so genannten "Buga-Beach". Beim zuständigen Pfarramt der Nikolaikirche sind schon die ersten Anmeldungen dafür eingegangen.

"Es gibt einfach Menschen, die sich im üblichen kirchlichen Rahmen mit Orgelchorälen und feierlicher Kleidung nicht wohlfühlen", wird Pfarrerin Christine Marschall von der Nikolaikirche dazu zitiert. Für all diese soll die Taufe am ehemaligen Buga-Gelände eine Alternative sein. Es wurde sogar schon eine Band dafür engagiert, und Kaffee und Kuchen wird es auch geben.

Pressepfarrer Matthias Treiber ergänzt: "Anmelden können sich alle, die sich oder ihr Kind taufen lassen wollen. Wer nicht in den Neckar hinein möchte, kann sich am Strand mit Wasser aus einer Taufschale taufen lassen." Das Hafenamt hat keine Einwände gegen das Vorhaben.

Info: Pfarramt Nikolaikirche Heilbronn, Wilhelm-Busch-Straße 14, Telefon 07131 / 83032. Zur Vorbereitung werden Gespräche und der Glaubenskurs "Einfach evangelisch" unter eeb-heilbronn.de angeboten.