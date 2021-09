Auch ein „Easy drinking“ fand im Rahmen der Weindorf Auslese in Heilbronn statt. Foto: HMG/Jürgen Häffner

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Weindorf-Auslese ist die Alternative zum traditionsreichen Heilbronner Weindorf, das seinen 50. Geburtstag feiern könnte, aber immer noch nicht darf. Der Auftakt hat dem Begriff "Auslese" alle Ehre gemacht. Dass dabei nicht alle Plätze im Maybach-Saal der Harmonie besetzt waren, muss den Veranstaltern aber zu denken geben. Bei den Weindorf-Auftakten auf dem Marktplatz in allen "Nicht-Corona-Jahren" bisher konnte man sich fast zu Tode drängeln.

Wenn die Heilbronn Marketing GmbH (HMG), nun – den äußeren Umständen geschuldet – Quantität wie den Rekord an "Zehnteles-Gläser-Leeren" durch die Quantität einer Premiumweinprobe mit 19 ausgewählten Spitzengewächsen zum Start ersetzt, und dazu zweierlei Begleitungen offeriert – die der kommentierenden und erklärenden Fachleute und die einer Kulinarik im Spitzenbereich –, dann hätte dieser Auftakt eigentlich ausverkauft sein müssen.

Den Verantwortlichen wird das zu denken geben. Sollte es am Preisniveau gelegen haben, liegt der Rückschluss nahe: Die Mehrzahl der Heilbronner will es nicht besser, verdient es damit auch nicht, denn Zehntele und Curry-Wurst gibt es auch nicht umsonst.

Dabei führten Deutschlands bekannteste Sommelière Natalie Lumpp, der Direktor des Staatsweinguts Weinsberg Dr. Dieter Blankenhorn, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftskellerei Heilbronn Justin Kircher und Wengerter Martin Heinrich unterhaltsam und sachkundig durch den Abend. Sie hatten zu jedem der 19 Heilbronner Premiumweine Anekdoten und Fachwissen zu bieten. "Es ist heute ein bisschen wie betreutes Trinken", bekannte Lumpp, die zuvor schon den Gästen empfohlen hatte, nicht auf Weihnachten zu warten, sondern jetzt schon zu genießen.

Der Wortreichtum und die sprachlichen Facetten, bei denen man mit Verwunderung feststellen konnte, dass die Lyrik der Weinbeschreibung immer noch blumiger werden kann, bewegte sich auch im Bereich der Superlative. Das tat auch Wengerter Martin Heinrich, als er sagte, "kein Weindorf Deutschlands, vielleicht sogar der Welt", habe ein solches Niveau wie das von Heilbronn. Zieht man davon ein paar Zehntele Lokalpatriotismus ab, wird er wenig Widerspruch finden, schließlich hatte auch Weinkönigin Tamara Elbl schon zuvor von einem "Event der Superlative" gesprochen.

Ähnliches galt auch für die kulinarische Begleitung durch das zu den Weinen komponierte Vier-Gang-Menü von Mario Lutz, Küchenchef des Heilbronner Parkhotels: Ihm und seiner Crew galt ein großer Beifall der Gäste.

Kein Wasser, aber eine Träne tropfte dann doch in den Wein. Nico Weinmann, FDP-Landtagsabgeordneter und -Stadtrat, erinnerte hier auch als Vorstand des mitveranstaltenden Verkehrsvereins daran, wie schwer die Corona-Zeit gerade auch für die Kinder war. Auch den Winzern von der Ahr will man in Heilbronn zur Seite stehen, beispielsweise mit einer Auktion von Weinraritäten.

Immer wieder in der Vergangenheit fiel das Weindorf auch in Wahlkampfzeiten. Dieser blieb an diesem Abend außen vor, auch wenn unter anderem Innenminister Thomas Strobl (CDU), Bundestagsabgeordneter Michael Link (FDP) und Oberbürgermeister Harry Mergel das Segment der politischen Prominenz abdeckten.

"Neutral" blieb man auch bei der Wahl der Wein-Hoheiten: Monika Drautz (Weingut Drautz-Able) wurde zur Edelfrau, Hermann Nothwang zum Herbstritter gekürt. Sie mussten sich das Zeichen ihrer neuen Würde, den silbernen Weinbecher an der Kordel in den Stadtfarben, Corona-bedingt allerdings erstmals selbst umhängen.

Dass Justin Kircher zum Ende hin dann noch eine ziemlich hoffnungsfrohe Prognose für den anstehenden Jahrgang gab, begründet vor allem durch die schönen Spätsommerwochen, gab dem Abend den angemessenen Ausklang, den HMG-Chef Steffen Schoch nicht unpassend auch als "wissenschaftliches Trinken" bezeichnete.

Er hatte außerdem zurecht daran erinnert, welch immense Arbeit auch hinter einer solchen Veranstaltung steht. Sie wird auf diesem Niveau nicht die einzige bleiben unter den insgesamt über 200, die auch in ihrer Dezentralität und mit den unterschiedlichen Angeboten und Macharten auf eine breite Akzeptanz ausgerichtet ist.