Schlechte Aussichten? In diesem Herbst soll das 50. Heilbronner Weindorf, das größte Fest der Region, mit einem ganz besonderen Programm gefeiert werden. Ob es überhaupt stattfinden kann, dazu will aktuell kaum jemand eine Prognose wagen. Archivfoto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Im Gespräch über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Heilbronner Event-Kalender wird Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), geradezu philosophisch. Das, was ganz Deutschland bisher so stark gemacht habe, das "höher – schneller – weiter", das stehe nun auf dem Prüfstand. Auch in Heilbronn hat man die Qualität von Festen und Veranstaltungen gerne und vor allem an der Quantität, also an den Besucherzahlen gemessen. Das und auch die Feste selbst stehen jetzt, wie so Vieles aus dem öffentlich-gesellschaftlichen Leben, auf dem Prüfstand. Sie – und damit viele Formen der Begegnung – sind ein wesentlicher Teil der Heilbronner Stadtkultur, vor allem auch da, wo sie sich mit "Weinkultur" mischen.

Und nun grätscht Corona dazwischen. Das große 50. Jubiläum des Weindorfes steht vor der Türe. Die Frage dazu, sagt Schoch, lautet im Augenblick nur "ja oder nein", einen "Plan B" dafür gebe es nicht. Gerade in dieser Woche habe es eine große Video-Konferenz der Tourismus-Manager gegeben. Er rechne damit, dass in den nächsten Tagen die Entscheidungen zum Oktoberfest und zum Cannstatter Wasen fallen werden.

Bei den Auswirkungen des Virus sieht er für Heilbronn sogar als Chance. Hier hatte man immer Probleme mit dem internationalen Tourismus, dafür ist jetzt die Fallhöhe im Vergleich zu den Städten Heidelberg oder Freiburg um vieles geringer. Gerade dann, wenn man beispielsweise an die 100.000 Dauerkartenkäufer bei der Bundesgartenschau denke, habe man hier das Potenzial, sich nun auch im Kleinen zu entfalten: "Ich kann keine Glaskugel kaufen, um in die Zukunft zu schauen, weil die Geschäfte geschossen haben", meint er, aber Chancen für Heilbronn sieht er auch ohne Glaskugel, etwa in der Wiederbelebung von überschaubaren Straßen- und Nachbarschaftsfesten.

Schoch verhehlt nicht, dass "nach der Schockstarre" über die vielen notwendig gewordenen Absagen von Festen und Großereignissen schon auch noch Frust herrscht. Zur Absage des so groß und aufwendig geplanten Neckarfestes sagt er nur: "Ich plane es vom ersten Tag an, an dem ich bei der HMG bin – erst für 2016, dann für 2017, dann sollte es nicht unmittelbar vor der Buga, sondern im Jahr danach sei." Seit 2019 laufe die "Intensivplanung" dafür. Unter dem Motto "Eintauchen. Mitschwimmen. Wohlfühlen." hatten die Veranstalter die lockere und positive Stimmung der Buga wieder an den Neckar holen wollten. Nun wird versucht, das Fest auf das kommende Jahr zu verschieben und einen geeigneten Termin im vollen Veranstaltungskalender zu finden.

Wie schmerzhaft solch notwendige Absagen sind, erzählt Schoch auch am Beispiel seines Mitarbeiters Holger Braun, der für die Sport-Events wie den Trollinger-Marathon verantwortlich ist, Veranstaltungen, die ihn das ganze Jahr beschäftigen. Nun, nach den Absagen "kann er sich ein ganzes Lebensarbeitsjahr aus der Biografie streichen".

Es gibt nicht nur die Suche nach den kleineren, vermutlich auch wieder eher möglichen Formaten, sondern auch nach neuen. "Magie der Stimmen" erlebten bis zu 50.000 Besucher, so viele werden es in deren digitaler Aufbereitung mit dem Handel, der Gastronomie und dem Chorverband Heilbronn am morgigen Sonntag nicht sein. Schoch ist dennoch "überwältigt von der engagierten Beteiligung unserer Partner". Aufgrund der Verordnung der Landesregierung vom 16. März sind Veranstaltungen ab 100 Personen bis 15. Juni nicht zulassen. Das ist momentan Stand der Dinge. Schoch erinnert daran, dass an Adventssamstagen schon mal bis zu 100.000 Besucher in der City unterwegs waren, bei anderen Veranstaltungen in der Regel zwischen 30.000 und 40.000.

Wie viele Einzelhändler in Heilbronn, auch wenn sie ihre Online-Angebote ausbauen, die Krise überstehen werden, weiß niemand – und auch nicht, wie das die Innenstadt verändern wird. Direkt neben der Kilianskirche, dort, wo nach dem Aus für die Filiale des Modegeschäft Peter Hahn nun die Bauarbeiten für eine neue "Genussadresse" begonnen haben, stehen immerhin aufmunternde Slogans am Bauzaun.