Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Kunst und Skulptur haben in der Heilbronner Kulturlandschaft mittlerweile einen hohen Stellenwert, was vor allem der Vogelmann-Stiftung und dem von ihr ausgelobten Preis zu verdanken ist. Aus seiner Privatinitiative wurde etwas "in Stein Gehauenes" – ein Vergleich, der deshalb passt, weil es dabei zunächst um Bildhauerei geht.

Ohne den Unternehmer Ernst Franz Vogelmann (1915–2003) hätte es die vor nun 25 Jahren gegründete Stiftung nicht gegeben, die heute seinen Namen trägt, so wie auch die "Kunsthalle Vogelmann". Dass Heilbronn durch sie auch den Anspruch des Titels "Skulpturenstadt" inzwischen erfüllt, ist längst auch deutschlandweit bekannt und mit dem 2007 geschaffenen "Ernst-Franz-Vogelmann-Preis für Skulptur" verbunden. Die Auswahl der Preisträger, die internationales Renommee genießen, ist mutig, und die Auszeichnung ist verbunden mit 30.000 Euro Preisgeld sowie mit einer Ausstellung. Anschließend bleibt je eines ihrer Werke an exponierter Stelle in der Stadt auf eine ganz besondere Weise gegenwärtig. Dazu zählen die Stahl-Skulptur "It’s like a Rock" von Richard Deacon vor der Kunsthalle Vogelmann an der Allee oder auch das knallrote "One-Man-House" von Thomas Schütte auf der Inselspitze, inzwischen ein beliebter Kultur-Treff.

Dass sich der als schwierig und raubeinig bekannte Künstler Schütte in Heilbronn so kulant zeigte und demnächst auch wiederkommt, sei auch, so erzählt es Marc Gundel, Leiter der Städtischen Museen Heilbronn, dem Charme von Ruth Reinwald zu verdanken. Mit ihrer ganzen Persönlichkeit, ohne dabei in die Öffentlichkeit zu drängen, trägt sie als Vorsitzende die Vogelmann-Stiftung diese immer weiter in die Zukunft – und das mit inzwischen mehr als 90 Jahren.

Hintergrund > Den Begriff "Skulpturenstadt" hat schon Andreas Pfeiffer, Marc Gundels Vorgänger als Museumsleiter, aufgebracht, unter anderem mit dem seinerzeit höchst umstrittenen Skulpturenpfad zur Landesgartenschau 1985 in Heilbronn. Später konzentrierte man sich, auch wegen fehlender Mittel, aber unterstützt von Vogelmann, auf die Sammlung von Bozzetti (skizzenhafte Modelle) , eben "große Kunst" im Kleinformat. Ein Exponat von Picasso hat laut Gundel inzwischen einen Marktwert von einer Viertelmillion Euro, andere stehen dem kaum nach. Sie sind derzeit im Museum im Deutschhof zu sehen. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Die Lebensgefährtin Vogelmanns, seit vielen Jahren treu unterstützt von Barbara Flosdorf-Winkel, Mitglied im Vorstand der Stiftung, ist dabei ebenfalls seit Jahrzehnten eine großzügige Förderin der Kunst. Mit ihrer 1995 gegründeten, nach ihrem verstorbenen Sohn Christoph benannten Stiftung ("Junges Museum") wurde eine Einrichtung geschaffen, die seither in ihrer museumspädagogischen Arbeit und mit vielen Projekten Kinder hin zur Kunst und zur Entdeckung der eigenen Kreativität führt. Sie erzählt immer wieder, wie sie Vogelmann dazu ermutigte, seine Stiftung zu führen ("Du kannst das!"), und wie stolz sie nun darauf ist, welchen Rang nun Kunst und Skulptur in Heilbronn haben.

In einem Jubiläumsjahr wie diesem steht auch an, Bilanz zu ziehen. Eine Spende von einer Million Euro war 2010 Anstoß dafür, die Harmonie an der Allee um die Kunsthalle zu erweitern, die nun auch nach Ernst Franz Vogelmann benannt wurde. Zuvor, im Jahr 2007, erwarb die Stiftung ein Konvolut von Multiples von Joseph Beuys, überließ es als Dauerleihgabe den Städtischen Museen, die dann mit "Beuys für alle!" 2010 die Kunsthalle eröffneten. Insgesamt 3,3 Millionen Euro sind inzwischen von der Stiftung in Kunst und Kunstprojekte geflossen.

Diese Großzügigkeit hat noch andere Weiterungen. Marc Gundel sagt, dass es ihm, ohne die Stiftung, deren Projekte und den darin begründeten Ruf von Heilbronn als Kunststadt, schwer würde, solche Ausstellungen von internationalem Renommee herzuholen, so wie die gerade jetzt zum zehnten Jubiläumsjahr der Kunsthalle erst- und einmalig gezeigte Ausstellung "Die Modernen kommen". Die 64 Werke, beginnend mit der französischen Malerei an der Schwelle zur Moderne aus der Sammlung von Lady Florence Phillips (1863–1940), der südafrikanischen Mäzenin und Ehefrau des englischen Minenbesitzers Sir Lionel Phillips, sind noch bis August zu sehen. Darunter sind Werke von Gustave Courbet, Edgar Degas oder Paul Signac bis hin zu Pablo Picasso, Francis Bacon und Andy Warhol. In wenigen Tagen soll dann die Ausstellung "Ein Woodstock der Ideen – Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden" folgen, und auch Thomas Schütte wird wiederkommen.

Info: Einen vollständigen Überblick gibt eine zum Jubiläum erstellte, umfangreiche Broschüre. Sie ist als "Blätter-Exemplar" hier zu sehen.