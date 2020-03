Staffordshire Bullterrier „Tyson“ ist einer der schwer zu vermittelnden Hunde, die das Ende 2014 in Betrieb genommene erweiterte Heilbronner Tierheim an seine Kapazitätsgrenze gebracht hat. Foto: Reto Bosch

Heilbronn. (rnz) Alle Hundeboxen des Heilbronner Tierheims sind belegt. Es stehen keine Reservekapazitäten mehr zur Verfügung. "Das gab es noch nie", erklärt Silke Anders, Vorsitzende des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung, in einer Pressemitteilung. Grund für die angespannte Situation sind unter anderem mehrere Tiere, die aus nicht artgerechter Haltung befreit und ins Tierheim gebracht wurden.

Als Beispiel nennt Anders vier verwahrloste Yorkshire-Terrier (fünf bis acht Jahre alt) und zwei Windhunde (geboren 2019), die allesamt aus einem Haushalt geholt wurden. Sie müssen nun tierärztlich betreut werden; bei den Yorkshire-Terriern sind beispielsweise Zahn-Sanierungen notwendig.

In den vergangenen drei Wochen nahm das Tierheim-Team insgesamt zehn Hunde entgegen: darunter einen Rottweiler, einen stark vernachlässigten Golden Retriever und einen Fundhund aus einer Landkreis-Gemeinde, den sieben Zentimeter lange Krallen am Laufen hindern.

Mit der steigenden Zahl an beschlagnahmten oder abgegebenen Hunden kämpft das Heilbronner Tierheim nicht allein. "Anderen Tierheimen geht es genauso", sagt Anders. Das Grundproblem sei, dass zahlreiche Menschen sich leichtfertig Hunde anschaffen, deren Vorgeschichte sie nicht kennen oder über deren Rasseeigenschaften sie sich nicht informiert haben. Oder sie seien gar nicht geeignet, Hunde zu halten.

"Viele schaffen sich einen Hund an, geben ihn wieder ab oder setzen ihn sogar aus. Und am Ende landen die Tiere dann bei uns", sagt Anders. Eine einfache Lösung für das Problem gebe es nicht. Aus Sicht der Tierschützer könnte aber ein Hundeführerschein helfen, die Situation zu verbessern. Jeder vermittelte Hund nimmt etwas Druck vom Heilbronner Tierheim. Allerdings: "Wir haben inzwischen 30 bis 40 Hunde, die wir nur an Spezialisten vermitteln können", erklärt Silke Anders. Ihre Vorgeschichte hat die Hunde zu sozialen Problemfällen gemacht.

Die Tiere mit schwierigen Charakteren seien nicht nur schwer vermittelbar, sie erhöhen auch den Aufwand für das Tierheimpersonal und müssen häufig einzeln gehalten werden. Grundsätzlich können Hunde oder Katzen erst dann abgegeben werden, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Häufig legen Halter, denen Tiere abgenommen wurden, Widerspruch ein.

Das neue Heilbronner Tierheim liegt in den Böllinger Höfen in Heilbronn. Der vier Millionen Euro teure Neubau wurde Ende 2014 eingeweiht und ist im Vergleich zum seitherigen Standort an der Wimpfener Straße nahe der Autobahnabfahrt Untereisesheim deutlich größer und moderner. Hier werden Tiere aus dem gesamten Landkreis aufgenommen, betreut, und im Idealfall weitervermittelt.

Tierheim sagt Veranstaltungen ab

Angesichts des sich ausbreitenden Corona-Virus sagt auch das Tierheim Heilbronn Veranstaltungen ab. Dies betrifft bislang den Vortrag der Katzenpsychologin Veronika Wegner am Sonntag, 22. März, und das am Samstag, 28. März, geplante Ostercafé. Der Vorstand des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung hat sich mit Blick auf die Empfehlungen zu diesem Schritt entschlossen.