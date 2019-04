Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Theresienturm hat mehr als 1000 Heilbronnern das Leben gerettet und steht zugleich für ein Stück unheilvollster Geschichte der Stadt. Diese spiegelt sich auch in seinem Namen wieder: 1940 von den Nazis als Hochbunker und Flakstellung gebaut, hieß er "General-Wever-Turm". Benannt wurde er nach Walther Wever, Chef des Generalstabs der Luftwaffe, der die Luftabwehr aufbaute. Nach dem Krieg hieß er unter anderen "MAN-Turm" - eine überdimensionale Leuchtreklame der Firma erweckte diesen Eindruck, und seit 2016 heißt er "Theresienturm".

In diesem Bauwerk begegnet den Heilbronnern ein wichtiges Kapitel ihrer Geschichte. Auch deshalb, weil sein Inneres so authentisch und original erhalten blieb, dass man augenblicklich nach dem Betreten ermessen kann, wie es den Menschen ging, die am 4. Dezember 1944 hier - und es waren mehr als 1000 - dicht gedrängt und schweigend, den Bombenhagel und den Feuersturm überlebten, der ihre Stadt unwiederbringlich zerstörte.

Wie sehr dieses Geschehen und dieses Bauwerk in der Geschichte der Stadt verankert ist, zeigt sich nachdem sich die Bürgerstiftung der Sache angenommen hatte. Die notwendige Spendensumme von rund 250.000 Euro, die benötigt wurde, um den Turm wieder begehbar zu machen, hatte man in wenigen Monaten zusammen. Sie habe sofort gespendet, sagt eine Heilbronnerin, die als zweijähriges Kind mit ihrer Mutter und den Geschwistern den Angriff im Turm überlebte, nun wolle sie bei den Ersten sein, die ihn betreten.

Möglich macht das eine gelungene architektonische Lösung. Der Zugang liegt in sieben Metern Höhe, man erreicht ihn nun über eine Rampe. Schon hier beginnt die Zeitreise, und kaum hat man den Turm mit eingezogenem Kopf durch eine schwere Eisentüre betreten, spürt man die Beklemmung. Wenn man in einer Spindel zwischen dicken Betonmauern sechs Stockwerke, vorbei an den in der Turmmitte befindlichen Mannschaftsräumen, den Waschgelegenheiten und den primitiven "Aborten", hinauf gelangt, verliert man schnell das Zeit- und Raumgefühl. Eine solche "Geschichtsstunde" wird wohl niemand vergessen.

Bei der Eröffnung erklärte Oberbürgermeister Harry Mergel den Turm zu einem "Teil unserer Erinnerungskultur". Er sei eine "Zeitkapsel, in der man nachfühlen kann, was Krieg bedeutet". An diesem "Brennpunkt" sei Geschichte nicht vergessen. Bürgerstiftungsvorstand Karl Schäuble sagte, der Theresienturm habe in der Arbeit der Stiftung eine herausragende Stellung, und Christhard Schrenk, Direktor des Stadtarchivs, sah ihn auch als Mahnung dafür, "dass sich solche Ereignisse nie wiederholen dürfen. Hier wird die Heilbronner Geschichte des Zweiten Weltkriegs auf besondere Weise sichtbar."

Vorbereitet auf das Erleben des Turmes wird der Besucher durch Stelen. Peter Wanner vom Stadtarchiv hat hier seine Geschichte und die der Stadt erzählt. Das Archiv hat über 80 Führer ausgebildet. Sie führen die aus brandschutzgründen maximal 15 Personen umfassenden Gruppen nach Anmeldung über die HMG durch den Turm. Einige wenige Male zuvor war der Turm schon zugänglich gemacht worden. Dies stieß auf überwältigendes Interesse. Erworben hat die Stadt den Turm in den 1990er-Jahren vom Bund, ihn zuletzt für 100.000 Euro saniert und nun auch das Umfeld gestaltet. Es ist ein würdiger Ort geworden, der auch den Buga-Besuchern - die Theresienwiese ist Buga-Parkplatz- viel erzählen kann, und zum anstehenden 75. Jahrestag der Zerstörung der Stadt eine Rolle spielen wird.

Info: Anmeldungen zu Führungen erfolgen über die Tourist-Information Heilbronn unter Telefon 07131 / 56-2270 oder per E-Mail an info@heilbronn-marketing.de