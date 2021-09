Von Brigitte Fritz-Kador

Die Spielfreude ist so überbordend, dass sie die Grenze zum gefährlichen "Chargieren" auch mal überschreitet. Der Anlass lässt das verzeihen: Das Theater Heilbronn stellt seinen Spielplan "spielerisch" vor, mit Appetithappen der Inszenierungen, die das Publikum in der jetzt startenden Saison unter einigermaßen normal bleibenden Bedingungen erwarten kann.

Dass man für die Bühne im Deutschhof, in dem diese Vorschau bei "Heilbronn ist Kult" lief, meist die leichte Kost gewählt hat – geschenkt! Wenn in dieser Saison überhaupt mal Tränen verdrückt werden müssen, dann erst zu Saisonende hin, wenn "Romeo und Julia" im Großen Haus sterben. Gestartet wird dort mit einem "Lokal-Knüller", der Uraufführung der Bühnenbearbeitung von "Hawaii" nach Cihan Acars gleichnamigem Erfolgsroman, dessen "Spielort" bekanntlich der Heilbronner "Problemstadtteil" gleichen Namens ist.

Zwischen dem Heilbronner "Hawaii" und dem Verona der Liebenden von Shakespeare gibt es noch fünf Premieren im Großen Haus, darunter – endlich mal wieder – Kleist mit "Amphitryon", Oscar Wildes Komödie "Bunbury", mit "Biedermann und die Brandstifter" von Max Frisch und Gerhard Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang". Die beiden Wiederaufnahmen sind Samuel Becketts "Endspiel" und die Revue "Born to be Wild", von der die Besucher im Deutschhof mehr als nur eine fetzige Kostprobe geliefert bekamen.

"The Show must go on!" Das tut sie tatsächlich, auch mit dieser Musical-Gala im Oktober, von der es ebenfalls schon kleine Kostproben zu sehen gab. Und wenn es Corona nicht wieder verhindert, wird es im Frühjahr auch wieder das Festival "Tanz! Heilbronn" geben, mit einer neuen Kuratorin und ebensolchen Akzenten, so wurde es im Deutschhof angekündigt. Und es steht auch noch ein musikalischer "Damenreigen" im Großen Haus an: die "Italienerin in Algier" von Rossini, "Lulu" von Alban Berg und die "Lustige Witwe" von Franz Lehár. Wie das doppeldeutige Motto der Spielzeit "Wi(e)der Sprechen" dann auch als ein Versprechen erfüllt wird, wird man sehen. Die weitere Auswahl der Stücke, unter anderem die Uraufführung einer Bearbeitung von "Die Zeitmaschine" nach dem 1895 erschienenen Science-Fiction-Roman von H.G. Wells, gibt es teilweise her.

Hintergrund (bfk) "Verschluss-Sache" ist der programmatische Titel einer intensiv-aufwendigen Arbeit von Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger. Sie haben als renommierte Dokumentarfilmer, Autoren, Dramaturgen, Rechercheure und Regisseure angstfrei und so notwendig wie eh und je eines der heikelsten Themen der deutschen Nachkriegsgeschichte recherchiert, angefasst und in Bühnenform gebracht: Die NSU-Morde, ihre Opfer und die Tatorte stehen im Mittelpunkt, und damit auch die in Heilbronn erschossene Polizistin Michèle Kiesewetter und ihr Kollege, der schwer verletzt überlebte. Zum inhaltlichen und zeitlichen Umfeld dieser Theater-Premiere (22. Oktober in der "Boxx") wird es noch einige weitere begleitende Veranstaltungen geben, unter anderem von der Heilbronner Gruppe "Wehret den Anfängen". Dabei werden die rechtsradikale Szene und deren Taten ebenso im Mittelpunkt stehen wie die nach wie vor bestehenden Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Polizei und die Kritik an der politischen Einschätzung der Heilbronner Tat – gestützt auch von sachkundigen und prominenten "Zweiflern".

Es hat schon "politischere" Spielzeiten und -pläne gegeben. Auf Projekte, wie die als Uraufführungen angekündigte "Verschluss-Sache" (siehe Kasten) und die "Schwarzen Schwäne" von Christina Kettering (beim Schauspiel in der "Experimenta"), trifft es ebenso wenig zu wie für "Corpus delicti" von Juli Zeh; es sind zwei Auseinandersetzungen mit den sehr aktuellen gesellschaftlichen Themen Alter, Pflege und Fortschritt der Medizin.

Insgesamt betrachtet bieten das Komödienhaus und die "Boxx", die beiden kleineren Spielstätten, eine ausgewogene Mischung von Unterhaltung und Anspruch, und ganz alterslos ist das Vor-Weihnachten-Kinderstück im Großen Haus: "Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preussler.

Nach aktuellem Stand ist der Theaterbesuch nach den "3G"-Regeln für geimpfte, genesene und getestete Personen möglich. Der Besucherservice hat ein Platzierungssystem mit Festplätzen und kleineren Abo-Serien erarbeitet. Feste Vorstellungstermine gibt es vorerst bis zum Dezember. Dafür werden mehr Vorstellungen, zum Beispiel zwei Premieren, angeboten. Bei Normalisierung der Verhältnisse kehrt das Theater zum bisherigen Abo-System zurück. Der Besucherservice ist ab sofort wieder wie gewohnt zu erreichen: montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr, und zwar unter Telefon 07131 / 563001 oder per E-Mail an kasse@theater-hn.de