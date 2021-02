Menschenleer ist nicht nur das Foyer des Heilbronner Theaters. Am 20. März wird es ein Jahr her sein, dass sich hier der Vorhang zur vorläufig letzten Vorstellung gehoben hat. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Theater war zu allen Zeiten ein herausragendes Mittel, um politischen, sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu trotzen. Deshalb wäre es gerade jetzt mehr denn je notwendig, ein Forum zu sein, auch für das, was gerade in Pandemiezeiten gesellschaftlich zu verarbeiten ist. Kein digitales Format kann den Moment ersetzen, in dem sich das, was auf der Bühne und im Kopf geschieht, zu neuen Erkenntnissen und Emotionen verbindet.

"Der eiserne Vorhang bleibt geschlossen" – dieses Foto der Schutzvorrichtung des Theaters Heilbronn zeigte es ebenso bildhaft wie real. Dabei muss sich ein subventionierter Betrieb wie dieser keine existenziellen Sorgen machen, aber was die Pandemie anrichtet, geht auch an die emotionale Substanz aller Theatermacher – und auch an die der Stadtgesellschaft, wenn das einzige Stück, das gerade gespielt wird, "Tote Hose" ist. Es ist ein trauriges Jubiläum, das bald bevorsteht: Am 20. März ist es ein Jahr her, dass sich der Vorhang am Berliner Platz zur vorläufig letzten Vorstellung hob.

Wie alle Theater, so hangelt sich auch das Theater Heilbronn von Monat zu Monat, plant und verwirft wieder, und sagt von sich selbst, es sei im "Standby-Modus". Laut jüngster Pressemitteilung geht die Intendanz von einem Vorstellungsstopp bis 31. März aus. Diese Entscheidung haben alle Intendantinnen und Intendanten der Theater in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und ihren jeweiligen Trägern getroffen. Auch wenn sich ein Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit befinde, sei man auf alle Eventualitäten vorbereitet, auch mit "Planungsszenarien für den Neustart".

Abgesehen von all den Ausfällen im "laufenden" Spielplan, trifft es das Theater Heilbronn deshalb besonders hart, weil auch zwei renommierte Festivals nicht stattfinden können – Festivals, die eine lange Vorbereitungszeit brauchen, so wie das schon 2020 gestrichene "Festival Tanz!" und die nun auf Juli 2022 verschobenen Baden-Württembergischen Theatertage. Intendant Axel Vornam beziffert den Verlust für 2020 auf 1,9 Millionen Euro – trotz Kurzarbeit. Er erwähnt aber auch, dass das Theater in den vergangenen Jahren sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war und deshalb auf Rücklagen zurückgreifen konnte.

Laut Theater Heilbronn sei die Reaktion des Publikums bisher "großartig" gewesen, viele Besucher hätten auf die Rückerstattung bezahlter Eintrittsgelder verzichtet (ganz abgesehen von einer anonymen Spende über 50.000 Euro), zudem habe es auch eine "Flut von ermunternden Briefen und Mails" gegeben. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Theater wieder rund 165.000 Besucher im Jahr zählen kann und es mit seinem Eigenfinanzierungsanteil von mehr als 20 Prozent aus Eintrittsgeldern seinen bundesdeutschen Spitzenplatz unter den Staats-, Stadt- und Landestheatern verteidigen kann.

Aber auch das kleine "Theaterschiff" mit seinen 123 Sitzplätzen ist längst eine anerkannte Spielstätte. Derzeit dümpelt es besucherlos auf dem Neckar, aber Leiter Christian Marten-Molnar sagt, es werde finanziell überleben können: "Die Hilfen von Stadt, Land und Bund greifen und helfen." Auch gebe es keine Mietkosten, da das Schiff dem Trägerverein gehört. Für das Ensemble aber werde die Situation immer prekärer. Hinzu kommt: Die in der freien Theaterszene Beschäftigten können ohnehin kaum von den Gagen leben und fallen nun auch bei den Hilfen durchs Raster. Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger werde es. Marten-Molnar: "Das fühlt sich nicht gut an!"

Für das Theaterschiff bedeute dieser Lockdown auch, dass seine Jubiläumsspielzeit ausfällt: Zum 25. Jubiläum waren Sponsoren gewonnen worden, es sollte eine größere Produktion mit Livemusik stattfinden, aber "das wird man nicht so schnell nachholen können!" Marten-Molnar sagt aber auch: "Sobald wir wieder spielen können, stehen auch genügend Produktionen zur Verfügung. Aktuell warten wir darauf, in der Inselspitze für kurze Zeit ein Pop-up-Theater öffnen zu können."

Man habe eine Neuproduktion dafür erarbeitet: Dario Fo’s "Bezahlt wird nicht" – in der "Corona-Fassung" spielen zwei Schauspielerinnen alle Rollen. "Nur die Premiere hat bisher leider noch nicht stattfinden können", bedauert Marten-Molnar. Dank einer Förderung vom Land sind 17 Vorstellungen im Abendprogramm und 13 im Kindertheater-Bereich geplant. Logistische Unterstützung käme auch von der Stadt. Deshalb habe man beschlossen, den Eintritt so gering zu halten, "dass ihn sich jeder leisten kann". "Im Kindertheater haben wir uns auf Vorstellungen des Figurentheaters konzentriert, ein Angebot, das es in einer Regelmäßigkeit noch nicht in Heilbronn gibt. Wir arbeiten da mit dem Eppinger Figurentheater zusammen."

Die zwei jungen Theatermacher von "Tacheles und Tarantismus" aus Heilbronn, Philipp Wolpert und Tobias Frühauf, haben sich in kurzer Zeit großes Renommee erspielt. Zum Jahresende wurde ihnen gerade bestätigt, zu den "Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands" zu gehören. Die Bundesregierung hat zum elften Mal die 32 "innovativsten Ideen und Unternehmer/innen-Persönlichkeiten" als "Kultur- und Kreativpiloten Deutschland 2020" ausgezeichnet, beworben hatten sich 1170 Projekte. Mit diesem Erfolg im Rücken sagen Wolpert und Frühauf: "So existenzgefährdend die Pandemie auch für uns ist: Wir sind sicher, es kommen auch wieder andere Zeiten. Wir bleiben positiv!" Sie sagen aber auch: "Wir haben großen Respekt vor der Pandemie und ihren Folgen, die wir ja selbst hautnah erlebt haben. Nur als Kollektiv können wir die Krise meistern." Die Pandemie habe ihnen für ihr Schaffen sogar Mut geschenkt, experimentierfreudig zu sein und in neuen Formen zu denken.

"Tacheles und Tarantismus" konnte vor dem zweiten Lockdown mit einem digitalen und Pandemie-sicheren Projekt mit dem Staatsschauspiel Stuttgart und dem Stadt-Palais Stuttgart auch in der Landeshauptstadt reüssieren: "Wir haben durch die Zusammenarbeit völlig unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Das Feedback war großartig." Für das Stadt-Palais und das Staatstheater sei es das erfolgreichstes Streaming-Event gewesen: "Wir hatten zeitweise 3400 Zuschauer gleichzeitig. Wir können von der Struktur und Qualität eines Staatstheaters nur profitieren und im Gegenzug den Theatern junge Zielgruppen erschließen." Derzeit seien weitere Regiearbeiten mit etablierten Häusern geplant: "Tobias Frühauf schreibt an drei neuen Stücken, und wir bereiten eine Eigenproduktion und eine Inszenierung an einem namhaften süddeutschen Theater vor", teilt das Duo mit.

Was Heilbronn betrifft: Hier ist die Neuauflage des "Theater-Sommers" auf dem Bildungscampus geplant, dazu eine zweijährige Kulturreihe, bei der viele Kultur-Institutionen sowie die Stadt selbst mit "Tacheles und Tarantismus" kooperieren. Das Thema: Nachhaltigkeit und Umweltzerstörung. Damit soll die Bevölkerung der Stadt quer durch alle Schichten hinweg intensiv angesprochen werden, denn: "Heilbronn bleibt unser künstlerischer und privater Standort und hier fühlen wir uns wohl", sagen Wolpert und Frühauf.