Aus bis zu 72 Meter Höhe bietet der Skyliner eine spektakuläre Rundumsicht. Die mobile Plattform war schon unter anderem in Brüssel, Düsseldorf oder Dresden eine Attraktion. Ob sie während der Zeit der Bundesgartenschau auch in Heilbronn aufgebaut wird, darüber debattiert am Mittwoch der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates. Foto: Skyliner GmbH