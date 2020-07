Der frühere General-Wever-Turm, ein Hochbunker aus der Nazi-Zeit, wurde inzwischen in Theresienturm umbenannt und als Mahnmal zugänglich gemacht. Was die handelnden Personen aus jener Zeit angeht, ist hingegen längst noch nicht alles aufgearbeitet. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Geschichte hat keinen Anfang und kein Ende, sie besteht aus Kontinuitäten – diesem Ansatz folgt exemplarisch das neueste Buchprojekt des Stadtarchivs Heilbronn – der Titel "Heilbronn 1933 ff" unterstreicht es, ebenso das Titelmotiv. Es zeigt das Heilbronner Rathaus in drei Epochen und Zuständen: Den historischen Bau vor dem Krieg, die Ruine nach dem Krieg und so, wie es heute nach dem Wiederaufbau dasteht. Es habe lebhafte Diskussionen um den Titel gegeben, berichten Archivdirektor Professor Christhard Schrenk und Historiker Peter Wanner. Für ihn als Herausgeber war der Band die letzte Publikation als Mitarbeiter des Stadtarchivs, er hat sie mit Herzblut wahrgenommen.

Schrenk legt großen Wert darauf, den Untertitel richtig zu lesen, nämlich so, dass die 24 Beiträge solche zum "Nationalismus in der Stadtgeschichte" sind, und nicht umgekehrt, weil diese Formulierung die Kontinuitäten unterstreicht. Schrenk will mit dieser Sichtweise erreichen, dass man Grauen und Schrecken der Nazizeit nicht nur bekannten Personen und Ereignissen zuordnet, sondern aufzeigen, wie viel Akzeptanz und Mitwirken es unter allen Bürgern gab.

Ein Teil der Texte ist schon erschienen, andere sind neu, alle entsprechen den aktuellsten Forschungsergebnissen. Und sie orientieren sich nicht an der Stadtgrenze, das zeigen Beiträge wie zum "Blutsonntag" von Neckarsulm: "Die Fliegermorde im März 1945 in Neckarsulm und Dürrenzimmern" von Christhard Schrenk.

Der Archivleiter sagt, dass er sich, je tiefer und intensiver er sich mit dieser Epoche beschäftigt, desto mehr veranlasst sieht, weiter zu forschen und dabei auch die Kontinuitäten darzustellen. Die Ereignisse waren nicht Schicksal, sondern auch in Heilbronn menschengemacht. Das zeigt sein erster Beitrag: "Heilbronn um 1933 – Eine Stadt kommt unter das Hakenkreuz".

Darauffolgend stellt Bernhard Müller erstmals das Schicksal des damaligen Oberbürgermeisters Emil Beutinger dar: Die Nazis hatten ihn zur Unperson gemacht und sein Leben zerstört. Die Aufarbeitung der Gegnerschaft zwischen ihm und seinem "Nachfolger" als Bürgermeister, Hugo Kölle, ist heute ein Lehrbeispiel dafür, wie Populisten ihre Auftritte inszenieren.

Susanne Schlösser, die viel für die Heilbronner Chroniken gearbeitet hat, hat sich "die Heilbronner NSDAP und ihre Führer" vorgenommen. Zu ihnen zählten nicht nur der berüchtigte Kreisleiter Richard Drauz, sondern auch sein Stellvertreter mit Hitlerbärtchen und Organistenausbildung, der Rektor der Rosenauschule, Ludwig Zeller. Und die Verwaltungsspitze auf dem Rathaus mit Heinrich Gültig und Kölle hatte auch einen Gemeinderat von deren Gnaden und Gesinnung.

Anna Aust hat sich in ihrem Beitrag der von 1941 bis 1945 erst ausgeplünderten, dann deportierten und schließlich ermordeten Juden angenommen. Es sind die in vielen Beiträgen immer wieder aufgegriffenen Einzelschicksale, die berühren, so wie das der Brüder Julius und Moritz Henle aus Lehrensteinsfeld. Als Herrenschneider kleideten sie die feinen Heilbronner nach Maß ein und machten so ein kleines Vermögen, bis auch sie schikaniert, deportiert und ermordet wurden. Ihr Maßatelier konnte ein arischer Heilbronner günstig erwerben, das Geschäft bediente noch Jahrzehnte nach dem Krieg Heilbronner Herrschaften – auch ein Beispiel für Kontinuitäten.

Die Arbeiten zu erst spät erkannten oder enttarnten Nazis und Nutznießern des NS-Regimes wie die beiden Schul-Direktoren Wilhelm Hofmann, einem Verfechter der Rassenlehre, enttarnt von Peter Wanner und Karl Epting (Theodor-Heuss-Gymnasium), dem Publizist und Plünderer, dem Conrad Lay unter anderem Schandtaten nicht erahnten Ausmaßes gegenüber Juden in Paris auflistet, sind ebenfalls enthalten und womöglich nur die Spitze eines Eisberges. Denn Schrenk will weitermachen.

Auf der Liste der Projekte stehen als erstes Heilbronner Straßennamen, nachdem der "Weverturm" jetzt Theresienturm heißt und es keine Hofmann- und keine Reinöhlschule mehr gibt. Aufgearbeitet werden soll unter anderem auch das Thema Euthanasie in Heilbronn, da wird man um den Namen Lempp nicht herumkommen. Der in Heilbronn aufgewachsene Sohn des Stadtförsters war als Leiter der Stuttgarter Kinderklinik – vorsichtig formuliert – kein Gegner der Euthanasie.

Es wird wohl noch manche Schrecksekunde geben in Heilbronn, auch weil man bisher Kontinuitäten selten verfolgt und aufgearbeitet hat. Dass der Nazi-OB Heinrich Gültig von 1933 bis 1945 auch Vorstand des Alpenvereins war, wo konnte man das schon lesen? Für all diese traurigen Kapitel reichten die 500 Seiten dieses Buches nicht.