Heilbronn. (rnz) Der neue, barrierefrei zugängliche Impfpunkt der Stadt Heilbronn in der Kaiserstraße 40 geht am Donnerstag an den Start. Er richtet sich insbesondere an alle, die eine Auffrischimpfung benötigen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt diese sogenannte Booster-Impfung mittlerweile allen Personen, deren letzte Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Der Impfpunkt ist am Donnerstag und Freitag und ab dem 22. November von Montag bis Samstag geöffnet, jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech durch niedergelassene Arztpraxen und Mobile Impfteams. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweis und, falls vorhanden, die Krankenkassenkarte und der Impfausweis. Die Impfung ist kostenlos. Alle Informationen zum Impfpunkt gibt es unter www.heilbronn.de/coronavirus.

Parallel zum Impfpunkt bietet auch der Impfbus Heilbronn weiterhin Erst-, Zweit – und Drittimpfungen an. Außer mit Biontech wird im Bus bei Erstimpfungen auf Wunsch auch mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft. Dienstags steht auch Moderna zur Verfügung. Der Impfbus Heilbronn ist derzeit montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr im Stadtgebiet im Einsatz. Am Sonntag, 21. November, wird er zudem von 11 bis 18 Uhr auf der Theresienwiese anzutreffen sein. Die Standorte werden jeweils unter www.heilbronn.de/impfbus bekannt gegeben. Ein weiteres mobiles Impfangebot gibt es neuerdings im "Impfvan". Dieser wird privatwirtschaftlich von Dr. Dominik Keller betrieben, die Stadt unterstützt nur bei der Auswahl der Standorte. Infos dazu sind unter www.impfbus.info abrufbar.