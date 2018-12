Heilbronn. (rnz) Für Obdachlose hält das Ordnungsamt der Stadt Heilbronn ganzjährig im Unteren Industriegebiet 40 Notplätze in Mehrbettzimmern bereit. "Dieses Angebot deckt nach den Erfahrungen aus den letzten kalten Wintern den Bedarf", teilte Rüdiger Muth, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes, mit. Die letzten kalten Nächte hätten gezeigt, dass die Obdachlosen die Angebote der Stadt annehmen. Ordnungsamt oder Polizei bringen die Hilfesuchenden in die städtischen Unterkünfte.

Es gibt rund 30 Männer und Frauen, die dieses Angebot der Stadt nicht wahrnehmen wollen. Dabei handelt es sich meistens um chronisch Suchtkranke und psychisch angeschlagene Menschen, Einzelgänger, die Angst vor sozialen Kontakten haben, sowie Hundebesitzer. Aus diesem Grund bietet die Aufbaugilde Heilbronn gGmbH von November bis März diesem Personenkreis als Erfrierungsschutz eine einfache Unterbringungsmöglichkeit im Freibad Neckarhalde an.

Die Mitarbeiter der Aufbaugilde weisen diese Frauen und Männer, die auch den kältesten Nächten im Freien trotzen, immer wieder auf die Übernachtungsplätze hin. Geschäftsführer Hannes Finkbeiner appelliert zudem an die Heilbronner: "Weisen Sie besonders in den bevorstehenden Wintermonaten Obdachlose und Nichtsesshafte auf die wärmenden Unterkünfte hin."

Eine wichtige Anlauf- und Informationsstelle ist die Tagesstätte "Gildetreff" in der Wilhelmstraße 26. Neben der Möglichkeit eines Tagesaufenthaltes für wohnungslose Menschen können sich Obdachlose hier ohne Verpflichtung zum Konsum aufhalten und ein warmes preisgünstiges Mittagessen an fünf Tagen in der Woche erhalten. Sie können sich pflegen, saubere Kleidung anziehen, schmutzige Wäsche waschen und trocknen. Außerdem verteilen die Helfer Schlafsäcke und Isomatten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten zusätzlich soziale Hilfe und Unterstützung an.

Die Anlaufstellen in Heilbronn: Fachberatungsstelle für Wohnungslose, Wilhelmstraße 26, Telefon 07131/770350; Tagesstätte "Gildetreff", Wilhelmstraße 26, Telefon 07131/770370; Obdachlosenunterbringung übers Ordnungsamt, Weststraße 53, Telefon 07131/563361 oder 07131/563362. Die Obdachlosenunterkunft befindet sich in der Salzgrundstraße 40 und 40/1. Nach Dienstschluss des Ordnungsamtes ist jede Polizeidienststelle in Heilbronn für die Einweisung in die Obdachlosenunterkunft zuständig.