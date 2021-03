Heilbronn. (bfk) Es gibt Situationen – auch im Leben einer Stadt –, die sprechen für sich. Mittwoch vergangener Woche, 10.45 Uhr: Die Straßen in der Heilbronner Innenstadt sind einigermaßen gut belebt. Vor der Kilianskirche steht ein großer Kastenwagen der Polizei, besetzt mit einer jungen Polizistin und einem jungen Polizisten. Direkt vor ihnen, höchstens zehn Meter entfernt, geht ein junger Mann vorbei und biegt ab in die Fleiner Straße, und zwar ohne Maske.

Auf die Frage, warum man ihn einfach vorbeilaufen lässt, entspinnt sich ein kurzer Dialog mit den beiden Ordnungshütern – zunächst dazu, wie die Maskenpflicht in der Innenstadt auszulegen ist. Auf den Einwand, man könne die vielfältig beobachteten Verstöße gegen die Maskenpflicht kaum bemerken, wenn man im Auto sitzt, sagt die junge Polizistin, und das ziemlich schnippisch: Man müsse ihr nicht erklären, wie sie ihre Arbeit zu machen habe.

Soweit, so schlecht. Es kommt aber noch "besser": Derselbe Ort, fast die gleiche Tageszeit, aber es ist Sonntag: Die Glocken der Kilianskirche nach dem Gottesdienst sind gerade verklungen, die Gottesdienstbesucher verlassen die Kirche. In der Fleiner Straße steht ein Einsatzwagen der Polizei, ein zweiter kommt angefahren. Man ist also zu viert vor Ort, um einen Obdachlosen abzuführen, der seit einiger Zeit vor dem Kilians-Haus der evangelischen Kirche sitzt – ohne Maske, aber ohne die Passanten zu behelligen und anzubetteln. Er leistet keinen Widerstand. Nur dieser Satz ist von ihm zu hören: "Ich habe Hunger".