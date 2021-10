Als Teil des Anpassungskonzepts an den Klimawandel sollen die Wälder rund um Heilbronn stabilisiert werden. Auch bei der Fortschreibung des städtischen Grünleitbilds wird der Fokus künftig auf Klimaanpassung liegen. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (RNZ) Die Teilentsiegelung und Begrünung von Verkehrsflächen, Dach- und Fassadenbegrünungen sowie die Renaturierung von Auen sind drei von insgesamt 31 Maßnahmen, mit denen sich Heilbronn gegen die unabwendbaren Folgen des Klimawandels wappnen will. Zusammengefasst sind diese im Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel, das der Heilbronner Gemeinderat nun verabschiedet hat.

Das Konzept zeigt zum einen auf, welche klimatischen Veränderungen die Stadt in Zukunft zu erwarten hat. Prognostiziert sind längere Hitze- und Trockenheitsperioden, wie sie in den vergangenen Jahren teils schon spürbar waren. Zum anderen umfasst das Konzept einen Maßnahmenkatalog zum Schutz gegen die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels.

"Damit verfolgt die Stadt Heilbronn eine Doppelstrategie, die sowohl auf aktiven Klimaschutz als auch auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels abzielt", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. "Wir fangen hier nicht bei null an, weil im Hochwasserschutz, der Stadt- und Grünplanung sowie vielen weiteren Bereichen die Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung bereits mitgedacht und mitumgesetzt wurden. Wir werden künftig auf diesen Feldern noch mehr tun, um Vorsorge für die nachfolgenden Generationen und den Erhalt einer lebenswerten und gesunden Umwelt für Mensch, Tier und Pflanzen zu leisten."

Die 31 Maßnahmen sind den fünf Handlungsfeldern "Grün- und Freiflächen", "Land- und Forstwirtschaft", "Menschliche Gesundheit und soziale Infrastruktur", "Planen, Bauen und Wohnen" sowie "Wasserwirtschaft" zugeordnet. Zur Umsetzung soll in der Stadtverwaltung eine übergreifende Steuerungsgruppe eingerichtet werden. Förderprogramme sollen, soweit möglich, ausgeschöpft werden. Ein Controlling-Konzept ist vorgesehen, um die Umsetzung abzusichern. Darüber hinaus stehen die Entwicklung eines stadtweiten Leitbildes zur Anpassung an den Klimawandel und konkrete Raumplanungen an.

Als erste Maßnahme des Anpassungskonzepts werden bis Mitte 2022 im Stadtwald Retentionstümpel, die durch Regenwasser gespeist werden, angelegt. "Diese dienen insbesondere der Stabilisierung der Waldbestände bei zunehmender Trockenheit und zunehmenden Hitzeperioden, wie sie dem Wald auch schon in den vergangenen Sommern zugesetzt haben", sagt Immanuel Schmutz, städtischer Leiter der Abteilung Forst. "Außerdem erweitern sie die Qualität des Waldes als Feuchtlebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel", erläuterte der Forstwirt weiter.

Bei der Erstellung des Konzepts wurden auch die Bürgerschaft sowie Umweltverbände und andere Akteure beteiligt, soweit es die Corona-Pandemie zuließ. Unter anderem gab es im Juli und August 2020 eine Online-Bürgerumfrage und Ende September eine erste Bürgerinfoveranstaltung. "Auch die Umsetzung bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe von vielen verschieden Akteuren", erklärt Martina Berner-vom Feld, Projektleiterin bei der Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen. Daher bleibe es wichtig, weiter für das Thema zu sensibilisieren.

In der Stadtverwaltung wird dem Grünflächenamt eine tragende Rolle zukommen. "Bei der Fortschreibung des städtischen Grünleitbilds wird der Fokus auf der Klimaanpassung liegen", verspricht Oliver Toellner, Leiter des Grünflächenamts. Nicht zuletzt werden aber auch zahlreiche weitere Ämter an der Umsetzung beteiligt sein, beispielsweise das Planungs- und Baurechtsamt, das Amt für Straßenwesen, das auch für die Bereiche Gewässer und Hochwasserschutz verantwortlich ist, das Hochbauamt oder die Entsorgungsbetriebe. Auch die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ist ein wichtiger Baustein.

Mit der Erarbeitung des Klimaschutzteilkonzepts waren die "Energielenker", eine Beratungs-GmbH aus Greven, beauftragt. Beteiligte Subunternehmen waren die Dr. Papadakis GmbH aus Hattingen, das Ingenieurbüro Rau aus Heilbronn und das Büro Dr. Dütemeyer Umweltmeteorologie aus Essen. Gefördert wurde das "Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel in Heilbronn" durch die Nationale Klimaschutzinitiative und durch das Land Baden-Württemberg.