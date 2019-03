Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Die Verkehrsunfallstatistik 2018 des Polizeipräsidiums Heilbronn wartet mit einer guten und einer erschreckenden Nachricht auf: Obwohl die Anzahl an Unfällen um 190 auf 25.722 zurückgegangen ist, ist die Zahl der Verkehrstoten von 43 auf 49 gestiegen. Knapp die Hälfte aller Unfälle mit Personenschaden (1292) ereigneten sich außerorts. Die Folgen waren ungleich schwerer. 44 der 49 Unfalltoten verunglückten auf Land- und Bundesstraßen und Autobahnen.

"Mit der Unfallstatistik dürfen wir nicht zufrieden sein", sagte Präsidiumsleiter Hans Becker. "Der Rückgang der Gesamtunfälle ist zwar erfreulich, mehr Unfälle mit Personenschaden und Verunglückte sind aber ein Grund dafür, dass wir unsere Verkehrsüberwachung anpassen und verstärken müssen." In Baden-Württemberg sind die Gesamtzahlen ähnlich wie in Heilbronn leicht um 0,8 Prozent auf 323.986 gesunken.

Allein 14 Todesopfer entfallen auf die Autobahnen 6, 81 und 3 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. 2017 ließen hingegen nur vier Menschen ihr Leben. Generell ist hier die Zahl der Unfälle mit Personenschaden rasch von 204 auf 260 angestiegen. Zudem verzeichneten die Beamten mit 90 Schwerverletzten auf der Autobahn mehr als doppelt so viele wie noch 2017 (41). Die Anzahl der Leichtverletzten stieg von 266 auf 307. Insgesamt ereigneten sich 2463 (2017: 2482) Unfälle. Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung. An fast der Hälfte aller Unfälle mit bedeutendem Sach- und Personenschaden waren Lkw beteiligt. Fast zwei Drittel davon wurden von ihnen verursacht.

Die Gründe für die Unfälle auf den Autobahnen sind vielseitig. Am häufigsten kracht es, weil sich Autolenker nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit halten (34 Prozent). Aber auch zu wenig Abstand (27 Prozent), Überholen (19 Prozent), Vorfahrt (zehn Prozent) und die Verkehrstüchtigkeit (sieben Prozent) sind regelmäßige Unfallursachen. 23 Verkehrsteilnehmer verursachten unter Alkoholeinfluss einen Unfall, drei standen unter Betäubungsmitteleinfluss. "Eine Steigerung der festgestellten Verkehrsverstöße zeigt, dass die Geschwindigkeitsüberwachung im Fokus unserer Arbeit liegt", sagte Becker. "Wir werden das Thema Ablenkung am Steuer durch die Benutzung von Smartphones noch intensiver im Auge behalten."

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie in den weiteren Landkreisen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn sind die Unfalltoten von 39 auf 35 gesunken. Auch die Zahl der Schwerverletzten sank von 673 auf 643 (291 entfallen davon auf den Stadt- und Landkreis Heilbronn). Jedoch gab es mit 2550 rund 140 Leichtverletzte mehr als noch 2017 (1406 im Stadt- und Landkreis Heilbronn). Auch waren im zurückliegenden Jahr vermehrt Fahrrad- und Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt.

Das Polizeipräsidium registrierte 506 Fahrradunfälle - ein Plus von 27,1 Prozent. Hinzu kommen 452 Motorradunfälle. An den meisten Unfällen außerhalb der Autobahn waren junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren beteiligt (2119). Knapp die Hälfte aller Unfälle wurden auch von ihnen verursacht. Menschen, die älter als 65 Jahre sind, waren in 1781 Unfälle verwickelt. 62 Prozent davon wurden auch von ihnen verursacht.

Über 5200 Mal, also bei fast jedem fünften Unfall, floh der Verursacher. Die Zahl ist erneut um 2,4 Prozent gestiegen. Zumindest konnte auch die Aufklärungsquote von 32,2 auf 34,3 Prozent gesteigert werden.