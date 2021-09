Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Zwei Wahlkampfauftritte in Heilbronn innerhalb von zwölf Stunden haben sich am Freitag in dem unterschieden, was man sonst und bisher davon mitbekommen hat: Kein Geplauder der Bundesprominenz vor der Kamera, für ein paar auserwählte Zuhörer und mit schonenden Fragen, sondern ein persönliches Treffen mit dem Wahlvolk, und das dann auch mit intellektuellem Ansprüchen. Zahlreiche Zuhörer waren erschienen beim nachmittäglichen Auftritt von CDU-Mann Friedrich Merz in einem Biergarten in Heilbronn; deutlich weniger waren zur FDP am Abend in den Ratskeller gekommen. Aber beide Veranstaltungen bestätigten wieder einmal die Binsenwahrheit: Der persönliche Eindruck ist durch nichts wettzumachen.

Als ein gut gelaunter, sonnengebräunter Merz im großen "Food-Court" von CDU-Mitglied Tommy Aurich ankommt, sind die Tische dicht besetzt. Kandidat und Bundestagsabgeordneter Alexander Throm begrüßte die Gäste, zählte die Eckpunkte seiner politischen Tätigkeit auf, unter anderem die Sicherung von Arbeitsplätzen, auch wenn es um Klimaschutz geht, und eine bessere Steuerung der Migration. Innenminister Thomas Strobl verweist bei seinem Heimspiel in Heilbronn auf das bevorstehende "Foto-Finish", das noch nicht entschieden sei, sowie darauf, dass die CDU eine Vermögenssteuer ablehne und in seiner Amtszeit 9000 Polizisten mehr eingestellt wurden.

Aber dann ist ja auch Merz eingetroffen, und auch er steigt gleich beim Thema "Klimawandel" ein, unter anderem auch mit einer Bemerkung, die gut ankommt: Dies sei nicht die Stunde der Ideologen, sondern die der Ingenieure, und dass die Leistung der Wirtschaft Voraussetzung dafür sei, den Klimawandel zu bewältigen. Beifall gibt es auch für Aussagen, die den Autofahrern gefallen und sich auf die Zukunft der Autoindustrie beziehen. Er selbst ist in einem Hybridfahrzeug angereist.

Auch beim Thema Steuern allgemein beziehungsweise Vermögenssteuer, Mieten, Inflation und Digitalisierung sagt er das, was seine Wähler hören wollen: Es ist eine gekonnte Mischung aus populärer Ansprache und fachlicher Argumentation, unbequeme Wahrheiten nicht scheuend. Die Art, wie man ihm dies abnimmt, lässt auf einen hohen Grad an Popularität für Merz in Heilbronn schließen. Und so findet er auch zustimmende Zuhörer, wenn es um die Weltpolitik geht, um die "tektonischen Verschiebungen der Machtverhältnisse" in der Welt, nach den zurückliegenden Wahlen in den USA und den Anstrengungen Chinas, sich an die Spitze der Welt zu setzen. Merz unterlegt das immer auch mit Zahlen und Fakten. Nur auf den Kanzlerkandidaten Armin Laschet kommt er erst am Ende und dann auch ziemlich kurz zu sprechen, nachdem er selbst eine Stunde wie ein solcher geredet hat, von Beifall immer wieder unterbrochen.

Vogel will mit Vorschlägen zur Altersvorsorge überzeugen

Der Szenenwechsel am Abend hätte nicht kontrastreicher sein können: Im Ratskeller der Stadt will Bundestagsabgeordneter Johannes Vogel, auch stellvertretender Vorsitzender der Bundes-FDP, den Wahlkampf von Michael Link (Wahlkreis Heilbronn) und Marcel Distl (Wahlkreis Neckar-Zaber) unterstützen. Für Link wäre es die dritte Amtsperiode; im Bereich Außenpolitik, unter anderem im Auswärtigen Amt, hat er sich in Berlin und international zuvor schon bestens etabliert. Für Distl ist es der zweite Anlauf, beim ersten war sein Anteil an persönlichen Stimmen doppelt so hoch wie der der Partei. Vogel hat sich für den Abend ein Thema vorgenommen, das angesichts von Corona und der Akzentverschiebungen in der Außenpolitik in den Hintergrund getreten ist, dort aber mit Sicherheit nicht bleiben wird: "Rente wieder enkelfit machen – FDP-Vorschläge zur Reform der Altersvorsorge".

Johannes Vogel. Foto: dpa

Link spricht es deutlich an, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Begriff der Klimadebatte oder bei Haushaltsfragen ist. Die von der Rentenpolitik aktuell Betroffenen vermisst man etwas an diesem Abend, dafür aber sind jene da, die es betreffen wird: junge Zuhörer. Vogel gibt ihnen Argumentationshilfen. Nur der letzte Weltkrieg sei ein tiefergreifenderes Ereignis gewesen als die Corona-Pandemie, sagt er, nennt zuvor noch den Wahlkampf der Kanzlerkandidaten "uninspiriert", beklagt, dass die großen Fragen zu kurz kommen, und prophezeit, dass gerade jetzt, da die letzten Jahrgänge der Babyboomer ins Rentenalter kommen, "uns die Versäumnisse einholen werden". Was er über die Finanzlage der Rentenkassen sagt, das könne man auch "mit Grundschule Sauerland" leicht nachvollziehen, Antworten aber kämen von keiner der beiden Volksparteien dazu. Vogel, selbst noch weit vom Rentenalter entfernt, mahnt dringend eine Rentenreform an, denn die Zeit werde knapp. Ungeschoren kommt auch die Linkspartei nicht davon ("ökonomischer Analphabetismus"), so ist die Zielrichtung auch klar: eine Koalition Rot-Grün-Rot zu verhindern.

Was sich an diesem Wahlkampffreitag aber auch noch abzeichnete, war dies: Die Unterstützung der Kandidaten vor Ort fällt sehr unterschiedlich aus. Das gilt für Josip Juratovic (SPD) oder auch Isabell Steidl (Grüne), die junge Frau unter drei Männern über 50, durch ihre Partei-Oberen, die, von den Abstechern von Olaf Scholz und Robert Habeck abgesehen, besser sein könnte, auch um Diskussionen mit Sachargumenten anzuregen, wie es CDU und FDP vormachen.