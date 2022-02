> Strenge Kriterien legt die Deutsche Krebsgesellschaft bei den von ihr zertifizierten Zentren für Onkologie an. Ein solches Zentrum ist ein qualitätsüberprüftes Netzwerk, in dem die gesamte Behandlungskette für einen Patienten abgebildet ist und das hohe Qualitätsanforderungen erfüllt. So soll sichergestellt werden, dass die Patienten bestmöglich versorgt werden – von der Diagnose, über die Behandlung (stationär und ambulant), bis hin zur Nachsorge. Sichtbar ist die Zusammenarbeit des Netzwerks beispielsweise in den interdisziplinären Tumorkonferenzen, in denen die Patienten vorgestellt werden und ihr Fall mit allen Behandlungspartnern besprochen wird. Im vergangenen Jahr wurden an den SLK-Kliniken Gesundbrunnen und Löwenstein, an denen die Organkrebs-Zentren des Tumorzentrums angesiedelt sind, 3300 Krebsdiagnosen gestellt. Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken ist in der "Arbeitsgemeinschaft der Tumorzentren und Onkologischen Schwerpunkte" in Baden-Württemberg (ATO) vertreten und Mitglied des Krebsverbands Baden-Württemberg, dessen Vorsitzender Professor Martens ist. (rnz)

