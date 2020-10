Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Im Rahmen der Tarifauseinandersetzung der Gewerkschaft "Ver.di" waren am Dienstag unter den rund 300 Streikenden, die vom Neckar in Richtung Kiliansplatz zogen, auch Beschäftigte der SLK-Kliniken. Dass sie gerade in Coronazeiten streiken, stößt auch auf Unverständnis. Dass sie gerade besonders gefordert sind, ist allerdings auch bekannt. Bis zu welchem Maße das gehen kann, zeigt das "SLK-Covid-19-Versorgungskonzept" (rechts als Download).

Angesichts der aktuell steigenden Zahlen und der kürzlich von Oberbürgermeister Harry Mergel angekündigten weiter verschärften Schutzmaßnahmen zeigt sich, dass hinter dem Wortbandwurm eine beachtliche Vorsorgeleistung erkennbar wird. Zur ersten Hoch-Zeit der Pandemie im Frühjahr fanden in den SLK-Kliniken bis zu 135 Patienten Platz. Damals rangierte Heilbronn an 15. Stelle unter den Städten mit den vergleichsweise höchsten Fallzahlen. Der aktuelle Stand ist, dass die SLK-Kliniken bis zu 600 Covid-19-Patienten auf der Normalstation (isoliert) aufnehmen können, dazu noch einmal bis zu 200 auf den Intensivstationen (isoliert), von denen dann 80 bis 120 beatmet werden können. Beatmungsgeräte haben die Kliniken auch dank privater Spenden erhalten.

Wie Matthias Burkardt, der Sprecher der SLK-Kliniken, sagt, konnte man mit dieser Ausstattung bereits die erste Phase der Pandemie so bewältigen, "dass wir derzeit keinen Engpass erwarten". Nach dem Konzept werden Corona-Patienten zunächst in Heilbronn am Gesundbrunnen, an dem sich am Dienstag 13 Patienten befanden, und in der Klinik Löwenstein aufgenommen. Erst wenn diese Kapazitäten erschöpft sind, geht es für die "Normalversorgung" auch ins Plattenwald-Klinikum.

Das Konzept werde zudem kontinuierlich überprüft und angepasst. Gegebenenfalls, das heißt, wenn alle genannten Kapazitäten nicht ausreichen sollten, stehen vor allem in leichteren Fällen die Rehakliniken oder eine Fachklinik wie die Vulpius-Klinik in Bad Rappenau auf dem Plan, auch das geht aus dem Konzept hervor,

In den Kliniken hatte man sich – nach den teils strikt einschränkenden Maßnahmen zum ersten Höhepunkt der Pandemie – wieder mehr dem "Normalzustand" angenähert, die Ambulanzen wieder geöffnet, Termine vereinbart, verschobene Operationen nachgeholt und neue geplant. Seit Mai durften eingeschränkt auch wieder Patienten besucht werden. Im Augenblick heißt es, dass Patienten möglichst ohne Begleitperson kommen sollen. Zudem ist der Zugang zu den Ambulanzen bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Bei den Einlasskontrollen, beispielsweise bei stationärer Aufnahme, bilden sich immer wieder lange Schlangen vor der Klinik. Hier gilt Maskenpflicht und die Einhaltung von Abstandsregeln. Das notwendige Aufnahmeformular kann man sich auch schon zu Hause ausdrucken und ausfüllen.

Im Übrigen weisen die Kliniken darauf hin, dass zwar sämtliche Patienten mit Symptomen auf das Corona-Virus getestet werden, sie aber keine "Teststationen" sind. Eine solche befindet sich auf der Theresienwiese. Dort sind, weil es zu Ärgernissen gekommen war, seit gut einer Woche die Öffnungszeiten erweitert worden.

Die Station hat nun von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Hierfür ist aber eine Terminvereinbarung "unbedingt erforderlich" über die Corona-Hotline des Städtischen Gesundheitsamts Heilbronn, Telefon 07131 / 564929, wie man vonseiten der Stadt betont. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende jeweils von 12 bis 16 Uhr erreichbar.