Heilbronn. (pol/mün) Zu einer nicht alltäglichen Rettungsaktion kam es am Donnerstagabend in Heilbronn. Reisende hatten am Haltepunkt Heilbronn-Kaufland gegen 20 Uhr spielende Katzen beobachtet, die sich in unmittelbarer Nähe des Gleisbetts befanden.

Die Bundespolizei und die Tierrettung Unterland fanden dann die sieben Katzenkinder in einem Abwasserrohr bei den Gleisen, wo sie sich versteckt hatten.

Mitarbeiter der Tierrettung holten ein Katzenkind nach dem anderen aus dem Abflussrohr. Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei sperrte kurzzeitig den Haltepunkt, damit die Tierrettung ungefährdet ihrer Arbeit nachgehen konnte. Und so wurde ein Katzenkind nach dem anderen aus dem Abflussrohr geholt.

Die Jungtiere waren augenscheinlich auch am Frieren, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Im Tierheim werden sie jetzt wieder aufgepäppelt.

Unklar ist, was mit der Mutter des Wurfes ist - die Katze war bei der Rettungsaktion nicht vor Ort. In den kommenden Tagen soll versucht werden, sie mit Futter anzulocken. So soll es dann zu einer "Familienzusammenführung" kommen.