Von Sabina Stoppel

Heilbronn. Es duftet nach Popcorn und Zuckerwatte. Leuchtende Kinder- und Erwachsenenaugen starren wie gebannt auf den Manegevorhang, der funkelt und glitzert. Es wird eine glamouröse Show. Da ist es kein Wunder, dass die Nachmittagsvorstellung des Heilbronner Weihnachtscircus’ restlos ausverkauft ist. Schließlich bekommen de Besucher auch die Monte-Carlo-Gewinner zu sehen. Neben den besten Akrobaten, modernen Clowns, die wie "Techno-Liebhaber" aus den 1990er-Jahren aussehen und das Publikum zum Lachen bringen, dürfen natürlich Tier-Nummern nicht fehlen.

Tiertrainerin Rosi Hochegger und ihr 23 Jahre altes Pferd Scout sorgen für mächtig Muskelkater in der Bauchgegend, denn Scout hat seinen eigenen Kopf und mag nichts von dem machen, was Hochegger von ihm erwartet. Auch ihr Hunde-Auftritt sorgt im Publikum für Begeisterung.

Das, was so leicht aussehe, sei allerdings auch viel Arbeit, erläutert sie, die das große Pferd gut im Griff hat. Hochegger kaufte Scout, als er zehn Monate alt war. Mit zwei Jahren begann dann sein eigentliches Training, die Dressur. Bei Hunden fange sie an, wenn diese ein Jahr alt sind. "Meine Tiere dürfen noch ihre Kindheit genießen. Grundsachen bekommen sie natürlich schon vorher beigebracht", erklärt Hochegger. Sie findet, dass Pferde bei ihr schneller lernen als Hunde und generell sei sie ein "Pferdemensch". Insgesamt hat sie vier davon und jedes kann die gleichen Kunststücke. So seien die Akteure bei den Shows "auswechselbar", für den Fall, dass einer mal keine Lust habe. Scout ist aber besonders. Er beherrsche nur seine Lieblingsshoweinlage, denn auf andere Nummern habe er keine Lust und boykottiere dann grundsätzlich Trainingseinheiten. Die Tiere haben ihren eigenen Kopf und Hochegger zwingt sie nicht.

Gearbeitet wird mit Leckerlis: Hunde könne man mit "Frolic" locken, die Pferde mit Karottenstückchen. Mittlerweile machen sie es aber auch ohne zusätzliche Belohnung. Hochegger versteht die Aufregung mancher Menschen über Tiere in der Manege nicht. Natürlich gebe es auch "schwarze Schafe", die ihre Tiere zwingen und schlagen, aber dies würde man den Tieren sofort anmerken. Sie wären verängstigt und ihre Körpersprache würde vieles preisgeben. Aber dies sei auf keinen Fall die Regel. "Ich kenne meine Tiere und merke sofort, wenn sie auf etwas keine Lust haben. Ich bin ja auch mit dem Pferd wie verheiratet", sagt sie und lacht. Auch die Zuschauer merken, dass ihre Tiere Spaß an der Show haben. Die Hunde könnten es manchmal kaum erwarten, bis sie dran sind. Keines ihrer Tiere müsse mehr als zwei Kunststücke pro Showeinlage abliefern.

Sie ist der Meinung, dass auch Tiere wie der Elefant in die Manege gehören, solange man sie gut halte und auch beschäftige "Das sind keine Wildtiere mehr. Sie können in der freien Wildbahn gar nicht überleben. Sie sind über Generationen im Zirkus."

Die Tiere hätten es gut bei ihr. Die Pferde hätten eine schöne Koppel, die Hunde leben im Rudel. 15 Stück zählt Hochegger zu ihrer Truppe. Elf der Hunde sind Teil der Shows, die anderen entweder noch zu jung oder dürfen ihren Lebensabend genießen. Auch das Veterinäramt kontrolliere regelmäßig. In den letzten Monaten hat Hochegger hohe Tierarztkosten gehabt, steckt selbst zurück, wenn es um ihre Gesundheit geht. Ihr sei es wichtiger, dass ihre Tiere gesund seien, sagt sie.

Hochegger ist Zirkusakteurin in dritter Generation. Sie wurde im Zirkus groß und will bis zum Schluss beim Zirkus bleiben. Trotzdem gab es Zeiten, in den sie nicht beim Zirkus war. Sie ist gelernte Hundefachpflegerin und machte noch etliche andere Jobs, doch es zog sie vor 20 Jahren wieder zurück.

Die Arbeit mit den Tieren mache ihr viel Spaß. "Solange es Menschen wie Sascha Melnjak gibt, wird es auch Tiere in der Manege geben. Er steht hinter uns Tiertrainern. Wir haben keine Lobby, die uns unterstützt", erklärt Hochegger. Melnjak ist Geschäftsführer der Charles Knie GmbH und organisiert den Weihnachtszirkus. Während sie so erzählt kommen immer wieder begeisterte Fans vorbei und schwärmen von der tollen Show. Hochegger denkt darüber nach, noch ein oder zwei Ratten in ihr Programm aufzunehmen. Die passende Idee hat sie schon.