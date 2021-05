Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Wann fängt endlich die Musik an?" – das fragen sich die Heilbronner Musikfreunde manchmal schon fast verzweifelt, und auch die Musiker des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO). Gerade wurde wieder ein Mietekonzert mit dem weltweit gefeierten Trompeter Hakon Hardenberger abgesagt. Das ist schmerzlich, schmerzlicher noch, dass auch das große Jubelfest "60 Jahre WKO" im Januar entfiel.

Und doch hat man nicht aufgegeben, hat Gelegenheiten zum Musizieren und Zuhören geschaffen, auch mit berühmten Solisten oder in neuen Formationen, für Mithörer, online oder am Lautsprecher dabei, wenn Konzerte im Deutschlandfunk gesendet wurden oder man eine der neuen CD-Einspielungen auflegen konnte. Ein atmendes und applaudierendes Publikum ist trotzdem unersetzbar.

Der Konzertfilm, moderiert von TV-Moderatorin Clarissa da Silva, ist ab diesem Mittwoch, 12. Mai, 18 Uhr, kostenlos abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=H4EHzXkBWj0 Am 18. Mai, 20.15 Uhr, heißt es dann auch "Prime Time HHN – talk & music". Durch das neue Talk-Format der Hochschule Heilbronn mit Persönlichkeiten der Region und Livemusik führen die beiden Professorinnen Sabine Boos und Annett Grossmann (beide HHN).

Sollte dennoch Frust herrschen, so zeigt man ihn nicht in der WKO-Führung. Case Scaglione, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des WKO – sein Vertrag ist vor Kurzem erst für weitere zwei Jahre verlängert worden – hat sich unter anderem auf György Ligeti "eingeschossen" und brennt darauf, ihn dem Heilbronner Publikum in der Harmonie nahe zu bringen. Scaglione ist überzeugt, dass die Begegnung mit dem zeitgenössischen Komponisten ein Erlebnis wird. Er lässt sich in seinem mitreißenden Elan jedenfalls nicht bremsen, und dass das WKO mit der Verpflichtung von Intendant Rainer Neumann, einem "alten Hasen" im Beruf, ein Glücksgriff gelang, ist unübersehbar. Ein solcher war erst jüngst auch die Verpflichtung von Lia Chen Perlov als Solo-Cellistin. Die Musikerin aus Israel ist die Nachfolgerin von Gabriel Faur; er hatte diese Position von 2005 bis 2020 inne, bevor er in die Schweiz wechselte. Seither war die Stelle vakant.

Neumann macht auch keinen Hehl daraus, dass das Orchester immer noch in einer privilegierten Situation ist, vor allem im Vergleich zu den Musikern der Freien Szene. Manchmal ist ein Halbsatz aussagekräftiger als langes Reden. In einem solchen verriet Neumann bei der Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung mit Scaglione, das WKO habe eine sehr großzügige Spende erhalten, diese dann aber weitergegeben an eine Organisation für Musiker, die ohne Absicherung die Corona-Pandemie überstehen müssen. Das WKO wird je zur Hälfte vom Land und der Stadt mit insgesamt 1,6 Millionen Euro getragen – eine nicht zu unterschätzende Basis.

Mit Professor Tomás Bayón, der, ziemlich überraschend, im vergangenen Juni Ralf Peter Beitner (Vorstand der Kreissparkasse Heilbronn) als WKO-Stiftungsratsvorsitzenden ablöste, ist diese Basis wohl erst recht gegeben. Bayón ist seit 2007 Vorstand und Geschäftsführer der von der Dieter-Schwarz-Stiftung getragenen GGS Heilbronn, bekanntlich steht die Schwarz-Stiftung dem WKO seit Jahren finanziell sehr nahe.

Das zeigt nun auch die Kooperation von WKO und "Experimenta", die den Arbeitstitel "Science meets Classic" trägt. Das Schöne daran: Endlich gibt es wieder Beethoven, denn auch sein 200. Geburtstag fiel vergangenes Jahr Corona zum Opfer. Mitten in der "Januarhitze" spielte man die Orchesterbearbeitung seines Streichquartetts cis-Moll, op. 131, unter Scaglione ein. Die professionelle Video-Produktion begibt sich auf die Suche nach den Schnittstellen von klassischer Musik und Naturwissenschaften – und das ganz ohne Eintrittskarte.

"Wir möchten durch diese Kooperation ungewöhnliche grenzüberschreitende Assoziationen hervorrufen und für beides – Musik und Naturwissenschaft – Interesse aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln schaffen", sagt "Experimenta"-Geschäftsführer Wolfgang Hansch und erinnert daran, dass fast alle großen Denker Musik in ihre Überlegungen einbezogen, dass sie, zum klassischen Bildungskanon gehörte, ebenso wie Geometrie, Arithmetik und Astronomie. Notationen zeitgenössischer Musik sehen heute oft aus wie ein Mathe-Heft.

Neumann ist überzeugt, dass "Science meets Classic" ein positives Zeichen mit großem Potenzial ist. Weiter vermarktet wird die Produktion über eine Konzertplattform; WKO und "Experimenta" arbeiten dafür mit der "Rheingau Musik Festival"-Konzertgesellschaft zusammen, und am 17. Juni wird sie um 16 Uhr auf dem Klassik-Kanal der Deutschen Welle bei "YouTube" veröffentlicht.