Auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn soll auch gespielt werden - und das natürlich digital über Apps. Eine Idee beschäftigt sich mit "Angeln im Neckar". Foto: Buga

Heilbronn. (zg) Ganz neu ist die Idee einer Schatzsuche auf dem Buga-Gelände nicht - aber mit dem hochschul- und studiengangsübergreifenden Projekt von DHBW und Hochschule Heilbronn wird die mobile App, mit der Zehn- bis 15-Jährige die Heilbronner Gartenschau erkunden sollen, um einiges konkreter und greifbarer.

"Aufgabe der zehn Studierenden war es, eine App zu konzipieren, in der auf spielerische Weise Wissen vermittelt wird. Dabei sollten zum einen die technischen Voraussetzungen definiert und zum anderen konkrete Spielideen entwickelt und beschrieben werden", beschreibt Prof. Dr.-Ing. Gerrit Meixner von der Fakultät für Informatik der Hochschule Heilbronn die Aufgabenstellung. Dabei nutzten die Studenten das Konzept der "Augmented Reality": In der "erweiterten Realität" werden visuelle Objekte in die Realität integriert, wodurch eine Brücke zwischen der virtuellen und der realen Welt entsteht.

Um die Spiele-App realisieren zu können, muss außerdem eine Positionsbestimmung mittels GPS möglich sein, auf dem Gelände muss ein W-Lan eingerichtet sein. Für eine barrierefreie Nutzung müssen Spracherkennung und Sprachausgabe möglich sein und ein Sensor sollte Bewegungen des Smartphones erkennen können - die Studierenden haben all diese Anforderungen geprüft und sind zuversichtlich, dass sie bis zum Start der Buga 2019 erfüllt sein können.

In Spieltheorie und Psychologie wurden längst Kriterien entwickelt, die ein Spiel motivierend und spannend machen: Dazu gehören die Aufsplittung komplexer Probleme in kleine, leicht umsetzbare Schritte, ein direktes Feedback zu den erzielten Erfolgen und ein ansteigender Schwierigkeitsgrad. Auf dieser Basis hat die Studierendengruppe eine ganze Reihe von Minispielen entwickelt, die den - vorzugsweise jugendlichen - Besucher auf dem Buga-Gelände begleiten sollen.

Nach dem altbekannten Motto "der Weg ist das Ziel" sammelt der Spieler auf seinem Weg immer mehr virtuelle Schlüssel, die schließlich seine Schatztruhe öffnen werden. Passend zur Stadt am Wasser und dem Gelände entlang des Neckars kann er unterstützend Wassertropfen sammeln, die ihn schneller zum ersehnten Ziel führen.

"Unsere Studenten lernen in diesem Seminar, wie interdisziplinäre Teams kommunizieren und schließlich aus der gemeinsamen Arbeit ein komplexes Projekt entsteht - ganz wie im späteren Berufsleben auch", beschreibt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Yvonne Zajontz, deren Kurs Medien und Kommunikation den kreativen Part der App entwickelt hat, eines der wichtigsten Lernziele.

Während der Präsentation merkt man den Studierenden an, wie viel Spaß sie beim Entwickeln und Ausarbeiten der Spielideen hatten: Da wird fleißig geangelt, geklettert, gejagt und geraten. Beim Bootsrennen auf dem Karlssee geraten selbst die Väter der eigentlichen Zielgruppe ins Schwärmen und spätestens beim Aufdecken virtueller Memorykarten an der Hauswand des in der Stadtausstellung geplanten ersten Holzhochhauses der Stadtsiedlung spielen dann hoffentlich auch die Großeltern mit.