Heilbronn. (bfk) Die Mitglieder des "Runden Tisches der Religionen" haben anlässlich des in Heilbronn stattfindenden Treffens zum "Tag der Religionen" ihre Erklärung "Impfen ist Lebensrettung" erneuert.

Den darin enthaltenen Appell hatten sie schon im Mai dieses Jahres ein erstes Mal an die Bevölkerung gerichtet und ihn nun noch einmal unterstrichen mit den Worten "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" wie auch dem Hinweis darauf, dass dieses Gebot sich "wie ein roter Faden" durch die Grundüberzeugungen der verschiedenen Religionen ziehe: "So wie wir selbst um unsere Gesundheit besorgt sein sollen, so sollen wir uns für den Schutz und die Bewahrung des Lebens der anderen – bei uns und weltweit – einsetzen."

Am "Runden Tisch der Religionen" beteiligt sind Vertreter der evangelischen, der katholischen und der orthodoxen Kirche, der Zentralrat der Juden, Vertreter des Zentralrates der Muslime und des Islamrates sowie der Buddhistischen Union und des Rates der Bahai.