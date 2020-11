Heilbronn. (bfk) Die Heilbronner Gemeinderatssitzungen haben seit einigen Monaten einen aufmerksamen Zuhörer: Alexander Staengle, der diese dann in seinem Facebook-Account scheinbar "neutral" kommentiert, was jedoch nicht funktioniert, wenn man Wortbeiträge, die politisch nicht in rechte Bild passen, weglässt und nur die passenden hervorhebt.

Stängle steht für die "Querdenker Heilbronn – 713", die bei der jüngsten Querdenker-Demo im Oktober den Rücktritt von Oberbürgermeister Harry Mergel forderten. Auch für die nächsten Tage haben sie ein strammes Programm: An diesem Mittwoch rufen sie zu einer Demo vor der Harmonie auf. "Wir unterstützen unsere Freunde in Berlin und wollen Livestreams direkt aus Berlin zeigen", heißt es dazu.

Am Nachmittag gibt es in der Nachbarstadt Neckarsulm dann eine Mahnwache zum "Kennenlernen" – nämlich "für alle, die sich noch nicht auf eine große Demo trauen". Gänzlich unbeeindruckt von der Würde des Tages, findet am Totensonntag eine weitere Demo in Heilbronn statt. Diese hatte man zunächst örtlich zur Gottesdienstzeit in den Einzugsbereich der beiden großen Kirchen in der Stadtmitte angesetzt, inzwischen aber zeitlich verschoben und räumlich verlegt. Polizei und Veranstalter seien im Kontakt, heißt es dazu vonseiten der Stadt.

Innenminister Thomas Strobl warnte am Montag: "Bei den Querdenker-Demonstrationen stellen wir immer klarer fest, dass Reichsbürger, Selbstverwalter, Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker die Demonstranten unterwandern und instrumentalisieren. Die Masche scheint zu sein: Rechtsextremistisches und verschwörungsideologisches Gedankengut wird mit der Kritik an den staatlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vermischt. Dabei gehen die Querdenker äußerst skrupellos und gewieft vor."