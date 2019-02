Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Mit einem Messerstich in den Rücken hat ein Unbekannter einen 22-Jährigen in einem Hamburger Möbelhaus schwer verletzt. Foto: Jens Wolf/Archiv

Heilbronn. (pol/van) Mit diesem Phantombild sucht die Polizei derzeit nach einem Sexualstraftäter.

Bereits am 11. Dezember war es in Heilbronn-Sontheim zu einem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige gekommen. Das Mädchen war gemeinsam mit einer Begleiterin gegen 13.10 Uhr auf dem Fußweg zwischen einem Supermarkt am Jörg-Ratgeb-Platz und der Mörike-Realschule unterwegs gewesen, als sich von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte.

Foto: Polizei

Der Mann fasste dem Mädchen unvermittelt in den Schritt und drückte seine Hand zusammen. Das Mädchen erschrak und konnte sich aus dem Griff lösen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung des Supermarkts. Bislang fehlt von ihm jede Spur.

Durch die Angaben von Zeugen gelang es den Beamten ein Phantombild zu erstellen. Der Mann wird zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Hose, ein schwarz-graues Oberteil, möglicherweise einen Kapuzenpullover und eine schwarze Base-Cap.

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/104-4444 entgegen.