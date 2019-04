Von Armin Guzy

Heilbronn. Zerknirscht lehnt die junge Frau an einem Betonpfeiler in der Garage der Autobahnpolizei. Sie weiß wohl, was gleich kommen wird. Fünf Meter daneben diskutieren Beamte über das Ergebnis des Drogenschnelltests. Kurz darauf wird die Frau mit den grün gefärbten Haaren und den auffälligen Gesichtspiercings zur Blutentnahme geführt. Der Vortest war positiv. Wie bei 22 weiteren Personen, die bei einer groß angelegten Kontrolle auf den Autobahnen A6 und A81 rund um Heilbronn und Weinsberg überprüft wurden.

Und schon recht früh ist auch das prägnante Einrasten von Handschellen zu hören: Die Fahnder führen zwei Männer ab, gegen die Haftbefehle vorliegen. Am Ende des Kontrolltages sitzen drei weitere Gesuchte in der Zelle - aufgegriffen im Heilbronner Stadtgebiet, auf das die Kontrolle ab Nachmittag ausgeweitet wurde.

Bei nahezu jedem Zehnten der 960 an diesem Tag Kontrollierten werden die Beamten des Heilbronner Polizeipräsidiums, der Bundespolizei, des Zolls und des städtischen Ordnungsamtes fündig. Rauschgift wird gefunden, zwei Waffen werden beschlagnahmt, 84 Personen wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Für Polizeipräsident Hans Becker der erhoffte Erfolg.

Für Diebe, Einbrecher und Drogenkuriere, aber auch für Kneipiers, die es mit den Gesetzen nicht ganz so genau nehmen, und für das Rotlichtmilieu ein nachhallender Warnschuss. In wenigen Tagen beginnt die Bundesgartenschau. Dann soll die zumindest laut Statistik ohnehin sicherste Stadt in Baden-Württemberg möglichst noch unattraktiver für Ganoven sein.

Spürhunde bei der Kontrolle eines verdächtigen Wagens. Foto: Armin Guzy

Dem Schweizer, der in seinem himmelblauen Porsche gerade auf das Gelände der Autobahnpolizei eskortiert wird, mag die Buga zwar egal sein, seine Fahrt durch den Raum Heilbronn und die akribische Kontrolle wird ihm aber wohl in Erinnerung bleiben. Wie seinen Landsleuten zwei Kontrollplätze nebenan. Der für Deutschland gültige Führerschein des Fahrers wurde bereits vor einiger Zeit eingezogen, und die Frau hat keinen dabei. Nach mehr als einer Stunde, einer gründlichen Untersuchung des Fahrzeugs und einer längeren Datenabfrage ist klar: Das Paar kann weiterfahren - allerdings mit Anzeige im Gepäck.

Zu den ersten Fahrern, die an diesem Tag von den erfahrenen "Selektionskräften" aus dem Heuhaufen Zehntausender Autobahnnutzer auf das Gelände gelotst werden und sich dort einem Großaufgebot teils mit Maschinenpistolen bewaffneter Beamter gegenübersehen, gehören vorwiegend Männer aus Osteuropa. Ein Phaeton mit rumänischer Zulassung, ein großer BMW aus Polen, ein Mercedes aus Litauen stehen in den Kontrollbuchten. Grenzüberschreitende Kriminalität und Drogen im Straßenverkehr aufzudecken, seien hier vorrangige Ziele, erklärt Einsatzleiter Matthias Höppner. "Es geht auch darum, Erkenntnisse für unsere Alltagstätigkeit zu gewinnen." Außerdem ist die Kontrolle eingebettet in eine europaweite Aktion gegen Menschenhandel.

Im Einsatz waren auch ein mobiles Röntgengerät der Zollbehörde. Foto: Armin Guzy

In dieser Hinsicht werden die Fahnder immerhin nicht fündig. Vielleicht zum Glück, denn im ungünstigsten Fall hätten die Zollbeamten im eigens angeforderten Röntgen-Truck dann Skelette auf dem Bildschirm gesehen und auf den Not-Aus-Schalter gehämmert. Die mobile, 1,5 Millionen Euro teure Kontrolleinheit braucht zwar wegen des Sicherheitsabstandes viel Platz, kann aber in weniger als einer Minute einen kompletten Lkw durchleuchten. Die Strahlendosis ist gerade so hoch, dass anorganisches Material erfasst werden kann. Für organisches wäre eine noch stärkere Strahlung und damit fast ein fußballfeldgroßer Aufstellort nötig. Falls hinter der Ladung Menschen versteckt wären, sähen die Beamten am Monitor daher nur deren Knochen. An diesem Tag werden aber ohnehin nur Autos und Kleinlastwagen durchleuchtet.

Wie der Opel aus Polen, dessen Innenleben gerade vor Reinhold Ulfig auf dem Bildschirm erscheint. Der Zöllner begutachtet, zoomt heran, und setzt schließlich an zwei auffälligen Stellen Markierungen. Die Feinkontrolle ist dann Sache von Menschenhand und Hundeschnauze. Fündig werden in diesem Fall aber weder Tier noch Mensch, und der Opel-Fahrer zieht sichtlich genervt von dannen.

Verständnis für die Kontrolle hat auch anschließend in der Innenstadt nicht jeder. Und hier wollen die Einsatzkräfte auch keine Presse dabeihaben, da ein Teil der Ermittler verdeckt unterwegs ist. Die "Schwerpunktaktion mit sehr vielen Kräften" - insgesamt sind an diesem Tag 140 Beamte im Einsatz - soll laut Kripo-Chef Thomas Schöllhammer "einen Impuls setzen".

Aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der beteiligten Behörden werden "szenetypische Örtlichkeiten" kontrolliert: Bars, Kneipen, Spielcasinos, die Stundenhotels im Rotlichtmilieu, der Straßenstrich. Vor allem Serientäter, etwa Einbrecher, sind mobil und mieten Unterkünfte für kurze Zeit. Darauf hat die Kripo ein Auge, während Zoll, Gewerbeaufsicht und Steuerfahnder sich für Schwarzarbeit und Jugendschutz interessieren.

Mehr als 30 Verstöße in Gaststätten und Casinos werden bis 21 Uhr festgestellt. Die Bundespolizei schnappt in einem Nahverkehrszug einen mutmaßlichen Drogenkurier mit 60 Gramm Marihuana. Drei seit Längerem Gesuchte werden im Stadtgebiet festgenommen. Eine Aktion mit so vielen beteiligten Behörden gab es bislang in Heilbronn nicht. Nun soll geprüft werden, ob sich der Aufwand gelohnt hat. "Dann wird sie wiederholt", sagt Schöllhammer.