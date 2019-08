Bei der polizeilichen Großkontrolle der Tuning- und Poserszene in Heilbronn wurden insgesamt 60 Fahrzeuge kontrolliert. Foto: privat

Heilbronn. (RNZ) Das Ziel einer groß angelegten Kontrollaktion der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg in Zusammenarbeit mit den Polizeirevieren Heilbronn, Heilbronn-Böcking sowie des Referats Prävention war die Posing- und Tuningszene der Kätchenstadt, die immer wieder durch Verstöße gegen das Verhaltens- und Zulassungsrecht auffällt. Insgesamt 20 Einsatzkräfte waren am Freitagabend am Bollwerksturm im Einsatz.

Insbesondere im Stadtkreis Heilbronn hatten sich Bürger unter anderem über übermäßig lauten Fahrzeuglärm beklagt. Bereits 2017 wurden bei regelmäßigen Kontrollen 334 Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis, davon 119 wegen wesentlicher Beeinträchtigung der Umwelt und/oder Verkehrssicherheit gefertigt. 2018 stieg diese Zahl um 26 Prozent auf 362 Anzeigen.

Neben der Repression in Form einer konsequenten Ahndung der Verstöße, sowie die Außerverkehrsziehung unvorschriftsmäßiger Fahrzeuge steht bei den Kontrollen auch die Prävention in Form der Aufklärung der betreffenden Zielgruppen im Vordergrund. Auf diesen Weg erhofft sich die Polizei eine spürbare Verbesserung der Situation zu erreichen. Am Freitagabend wurden 56 Autos und vier Motorräder, die der Szene eindeutig zuzuordnen sind, kontrolliert.

Dabei wurde gegen 14 Fahrzeugführer eine Anzeige wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis erstattet. Teils waren die Fahrzeuge so verändert, dass die Verkehrssicherheit oder Umwelt dadurch wesentlich beeinträchtigt war. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld zwischen 100 und 180 Euro sowie mit Punkten in Flensburg rechnen. Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden sofort aus dem Verkehr gezogen, fünf davon wurden sichergestellt und werden einem Sachverständigen vorgeführt. Des Weiteren war ein Fahrzeugführer ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs und ein weiterer ohne ausreichenden Aufenthaltstitel.