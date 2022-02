Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Betroffenheit in Heilbronn nach dem Mord an dem 29-jährigen Oberkommissar und der 24-jährigen Polizeianwärterin in Kusel ist in Heilbronn besonders groß und nahegehend: Vor 15 Jahren ermordete der NSU in Heilbronn die Polizistin Michele Kiesewetter. Am Freitag versammelten sich Kollegen und Kolleginnen, der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker und Innenminister Thomas Strobl vor dem Rathaus zu einer Schweigeminute.

10 Uhr, der Marktplatz liegt in der Sonne und in der Stille, auch die zufällig vorbeikommenden Passanten bekommen mit, worum es hier geht. Man habe diesen Ort gewählt, sagt der Polizeipräsident, weil es ein öffentlicher sei, das sei wichtig. Innenminister Strobl als der zuständige Minister hat es nicht weit hierher, die Schweigeminute hier sei auf gegenseitige Absprache hin erfolgt, sagen beide übereinstimmend.

Fünf Streifenwagen sind aufgefahren, etwa 15 Polizistinnen und Polizisten sind da, das historische Rathaus bildet die Kulisse, und mit dem Glockenschlag der Astronomischen Kunstuhr beginnt die Schweigeminute. Zur Erinnerung an die beiden jüngsten Opfer kommt in Heilbronn zu der großen Betroffenheit auch eigenes Erleben hinzu: Der Mord an ihrer Kollegin Michele Kiesewetter von 15 Jahren, das letzte Verbrechen der Täter des NSU. Diese Tat, sagt Becker, sei hier immer noch jeden Tag gegenwärtig und in aller Gedanken.

Strobl erinnerte auch aus diesem Anlass wieder daran, dass 25.000 Polizeiangehörige für Schutz und Sicherheit der Menschen in Land da seien, sie damit auch die Demokratie und die Pressefreiheit schützten. Das solle man auch mit Dankbarkeit würdigen. So kam es dann gerade bei dieser Gelegenheit zu einer Absprache zwischen Strobl und Becker: Am kommenden 25. April, dem 15. Jahrestag, werde man "in einer besonderen Form" der ermordeten Kollegin Michele Kiesewetter gedenken und auf der Theresienwiese, dem Tatort, auch einen Baum für sie pflanzen.