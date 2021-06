Heilbronn. (rnz) Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel setzt sich in einem Brief an Sozialminister Manne Lucha für eine Verlängerung der Öffnungszeiten in der Gastronomie bis 23 Uhr sowie für den Verzicht auf eine Testpflicht in der Außengastronomie ein. Seit Donnerstag, 3. Juni, dürfen Heilbronner Gaststätten drinnen und draußen zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen. Die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr fällt weg.

"Eine Sperrzeit ab 21 Uhr ist lebensfremd und erlaubt kaum einem Unternehmen einen wirtschaftlichen Betrieb", begründet Mergel seine Forderung gegenüber Lucha. "Länger ausgehen zu können, ist nicht nur für Gäste wesentlich attraktiver. Auch die Wirtschaftlichkeit für die von den Pandemie-Restriktionen besonders gebeutelte Gastronomie ist eindeutig höher." Zudem veranlassen ihn eine mögliche Zunahme von Stresssituationen auf öffentlichen Plätzen und in Parkanlagen durch frühe Schließungen der Gastronomie zu seiner Forderung.

Mergel sieht in der Testpflicht einen wesentlichen Hinderungsgrund für potenzielle Gäste. "Bei den auch im Außenbereich geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und einer deutlich geringeren Infektionsgefahr wäre aus meiner Sicht ein Verzicht auf die Testpflicht zu rechtfertigen", schreibt er. Zugleich appelliert er an die Vernunft der Menschen im Umgang mit den alten Freiheiten.