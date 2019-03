Mit dem Hans-Rießer-Haus besitzt die evangelische Kirchengemeinde eine wertvolle Immobilie in bester Innenstadtlage. Allerdings müsste viel Geld in den Brandschutz investiert werden. Ob das Haus verkauft oder saniert wird, ist noch nicht entschieden. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn ist nicht "arm", sie besitzt unter anderem Immobilien, hat davon einige auch in letzter Zeit verkauft und hat so gut gewirtschaftet, dass sie keine Schulden hat, sondern Rücklagen: Dank zweier Immobilienverkäufe betragen diese 6,9 Millionen Euro. Zugleich konnte die vorgeschriebene Personalkostenrücklage dank zweckgebundener Zuweisungen der Landeskirche auf rund 621.000 Euro erhöht werden. Der guten Nachrichten nicht genug: Die Kosten für die Sanierung der Kilianskirche, die demnächst abgeschlossen ist, bleiben mit zwei Millionen deutlich unter dem Ansatz von 2,7 Millionen Euro.

Kirchenpfleger Rolf Krieg wies bei der Vorlage des Haushaltes in der letzten Sitzung des Gremiums aber auch darauf hin, dass dies zu einem guten Teil der Stadt zu verdanken sei: Sie übernimmt nicht nur den Bau, sondern auch den laufenden Betrieb der Kindergärten und Kindertagesstätten. Dr. Michael Kannenberg, noch neu im Amt als Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats, mahnte dennoch: "Wir müssen in unseren kirchlichen Strukturen und Entscheidungen wie auch im Gebäudebestand noch wesentlich schlanker werden."

Es gibt aber auch ein "Sorgenkind": Das Hans-Rießer-Haus, liebevoll auch "Hansi" genannt, dessen Zukunft nach wie vor offen ist. Über der in die Jahre gekommenen Großimmobilie in bester Innenstadtlage, die nach wie vor von vielen kirchlichen Institutionen genutzt wird, unter anderem für die Proben der Chöre, schwebt das Damoklesschwert namens "Brandschutz". Nachdem ein Gutachter 8,7 Millionen Euro für eine Sanierung errechnet hat, kam vom Oberkirchenrat das Veto, und es begann eine durchaus auch emotionale Diskussion unter den möglichen "Vertriebenen" wie auch den Befürwortern und Gegnern von Neu- und Umbauten in den Teilgemeinden über die Zukunft.

Zur Alternative "Sanierung" oder "Abriss und Neubau" war dann auch "Verkauf" noch eine Option. Gerade in der Nachbarschaft rund um den Wollhausplatz gibt es genügend potenzielle Interessenten, die teils schon seit mehr als einem Jahrzehnt darauf warten, "Hansi" kaufen zu können. Dekan Christoph Baisch, erst seit Herbst im Amt und mit der Problematik konfrontiert, schaffte es zunächst, die Sache wieder "auf Anfang" zu stellen, um "neu zu denken".

Neben den genannten Möglichkeiten, unter anderem die Schaffung von Wohnraum und die Beauftragung eines Projektentwicklers, soll nun auch das "Forum Diakonie und Kirche" in Waiblingen, in dem sich kirchliche Institutionen in das Gebäude der Diakonie "eingekauft haben", als Vorbild dienen. Zunächst wird man es nicht beim ersten Gutachten bewenden lassen, sondern "Machbarkeit und Kosten einer möglichen Renovierung realistisch erheben", sicher auch in der Hoffnung, den Oberkirchenrat umzustimmen.

Die kuriose Situation, dass die Zunahme an Kirchensteuereinnahmen mit einer Abnahme der Kirchenmitglieder einhergeht - der Trend hat sich im letzten Jahr verlangsamt -, hat auch Auswirkungen auf die Situation und die Strukturen der fünf Gemeinden. Schon sind Pfarrhäuser nicht mehr belegt und stehen zum Verkauf, auch wenn die Zusammenlegung von Gemeinden im vorgegeben Rahmen nicht zur Sprache kam. Hier gibt es bei den Pfarr- und Gemeindehäusern einen hohen Sanierungs- und (Neu)baubedarf, der, so wird es vereinzelt gesehen, durch Einnahmen aus dem Verkauf des "Hansi" leichter zu bewältigen wäre. Drei Millionen Euro stehen dafür im Etat, darunter auch für das Dekanat in der Wilhelmstraße.

Ein großes Projekt ist auch die Sanierung der Nikolaikirche in der Sülmerstraße für eine Million. Der gotische Bau mit einer sehr wechselvollen Geschichte zählt zu den ältesten Kirchen der Stadt. Das "Aushängeschild" der evangelischen Kirche in Heilbronn ist und bleibt wohl der Gaffenberg. Auch wenn in den letzten Jahren hier viel saniert und "runderneuert" wurde, teilweise durch Spendenaktionen, so ist und bleibt er ein "Zuschussgeschäft", das man aber wegen seiner Bedeutung und Außenwirkung nicht infrage stellt. Da tun die knapp 50.000 "Abmangel" im Jahr nicht weh.